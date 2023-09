Sulla Porsche Boxster 2025 spunta una plancia con doppio schermo: le foto 'spia'

La prima Porsche 718 Boxster completamente elettrica sarà lanciata non prima del 2025. Sono state mostrate le prime foto spia degli interni dell'auto e mostrano nel dettaglio il cruscotto. Porsche ha anche tentato di registra il marchio per il sound dei propri EV.

Le foto dei colleghi di Motor1.com riporta un layout dietro al volante che presenta due schermi, uno dei quali è un quadro strumenti completamente digitale. Alcuni dati sono chiaramente visibili, come la batteria al 53% e un'autonomia stimata residua di 125 chilometri. Tuttavia, va notato che ci sono vari fattori da considerare per valutare le prestazioni.

Per quanto riguarda la console centrale dell'auto, va tenuto presente che questo non rappresenta il design definitivo degli interni del modello. La console centrale è dotata di cinque pulsanti fisici sotto lo schermo centrale, e più in basso sono visibili prese d'aria e due porte di ricarica USB di tipo C. Alcuni altri comandi fisici sembrano essere presenti su un'area piatta sottostante, con funzioni che sembrano essere controllate da pulsanti a sfioramento capacitivi. Inoltre, questo prototipo sembra essere equipaggiato con sedili riscaldati e ventilati.

La futura Porsche Boxster elettrica sarà basata su una nuova piattaforma progettata per le prossime vetture elettriche di piccole dimensioni della casa automobilistica. Alcuni dei suoi componenti potrebbero essere condivisi con altri modelli, e c'è anche la possibilità che venga utilizzato hardware proveniente dalla nuova Premium Platform Electric (PPE) sviluppata in collaborazione tra Porsche e Audi, che sarà impiegata per i modelli Macan EV e la nuova Q6 E-Tron del quale abbiamo visto gli interni.