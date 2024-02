Porsche, Bentley e Audi: migliaia di auto bloccate per violazione leggi contro schiavismo

Mentre il gruppo cinese BYD continua a segnare record di esportazione di veicoli in tutto il mondo, migliaia di vetture di lusso Porsche, Bentley e Audi sono attualmente bloccate nei porti degli Stati Uniti a causa di un componente cinese non conforme alla legislazione statunitense contro il lavoro forzato.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, il gruppo Volkswagen, proprietario di questi marchi automobilistici, ha scoperto che un fornitore cinese, Saic, ha utilizzato componenti prodotti in Cina in violazione delle leggi statunitensi contro lo schiavismo.

Il Financial Times rivela che almeno mille Porsche, alcune centinaia di Bentley e diverse migliaia di Audi sono coinvolte in questa situazione, con le consegne delle vetture ferme negli scali portuali. Volkswagen ha notificato le autorità locali della scoperta intorno alla metà di gennaio e ha deciso di sospendere temporaneamente le consegne per evitare ulteriori complicazioni.

Il problema si è presentato durante il tentativo di sostituire un piccolo componente elettronico (del quale non siamo a conoscenza, ma presumiamo un qualcosa di davvero semplice) all'interno dell'unità di controllo delle vetture, un'operazione apparentemente banale. Tuttavia, questa sostituzione ha portato alla necessità di fermare le consegne delle vetture per i mesi di febbraio e marzo al fine di evitare errori.

Gli Stati Uniti hanno vietato l'importazione di prodotti provenienti dalla regione occidentale dello Xinjiang e da altre parti della Cina, in ottemperanza alla legge del 2021 contro lo sfruttamento del lavoro forzato degli Uiguri, una minoranza musulmana. Il gruppo Volkswagen è stato oggetto di critiche da parte di associazioni per i diritti umani a causa della sua presenza in una regione controversa come lo Xinjiang, dove si afferma che siano stati commessi crimini contro l'umanità.

Volkswagen ha risposto alle accuse affermando di aver avviato un'indagine sulla questione e di adottare le misure appropriate, compresa la possibilità di interrompere i legami contrattuali in caso di conferma di gravi violazioni da parte dei propri fornitori, un po' come successe con Apple che, per via dell'estrazione mineraria necessaria alla fabbricazione degli schermi, interruppe i rapporti con diverse aziende. La situazione solleva preoccupazioni non solo per l'impatto sulle consegne delle vetture, ma anche per la reputazione del gruppo tedesco, soprattutto tra gli investitori statunitensi. Si vocifera che Volkswagen stia attualmente negoziando con Saic Motors per valutare modifiche alla partnership esistente e risolvere definitivamente la situazione.