Porsche ha già battuto il record di Tesla al Nurburgring: sta solo aspettando a dirlo

Tesla ha di recente registrato il record al Nurburgring con la Model S Plaid, superando la Porsche, ma il primato dell'elettrica di Elon Musk sembrerebbe destinato a durare solo una manciata di giorni.

Secondo i ben informati Porsche, che ha svelato di recente la Mission X, si sarebbe già ripresa il record. Tesla ha fermato il cronometro a 7 minuti, 25 secondi e 231 centesimi, ben 8 secondi in meno rispetto al record precedente (appartenente alla casa di Stoccarda).

Ma come detto sopra, a breve questo record dovrebbe essere nuovamente superato. A farlo capire, seppur in maniera implicita, è stato Misha Charoudin, pilota professionista e youtuber nel tempo libero, secondo cui la prossima Taycan Turbo S avrebbe strappato un nuovo tempo record al Nurburgring, e starebbe aspettando solamente l'occasione giusta per annunciarlo.

Il momento perfetto, sempre secondo Chariudin, sarebbero le celebrazioni per il 75esimo anniversario del marchio. Lo youtuber ha messo anche in discussione il record della Model S Plaid, definendola tutt'altro che “auto di serie”.

Secondo lo stesso, infatti, il marchio americano avrebbe preso ogni precauzione per occultare gli interni della vettura, nascondendo ad esempio un roll bar o un sedile da gara, che spesso e volentieri vengono utilizzati in queste occasioni, anche perchè un pilota, durante un giro lanciato, vuole ovviamente guidare al sicuro.

Charoudin si sofferma anche su alcuni dettagli tecnici della Tesla, come le pastiglie dei freni, e soprattutto il camber posteriore (l'angolo di campanatura delle ruote) della stessa berlina elettrica, così come si evince da un'immagine pubblicata online, anche se non è da escludere si tratti semplicemente di un effetto ottico.

Infine dubbi per quanto riguarda gli pneumatici utilizzati durante il test: secondo i colleghi di Carfans le gomme montate non sarebbero omologate per la strada, leggasi le Goodyear Supercar 3R. A questo punto non ci resta che capire se le previsioni di Chariudin saranno confermate e di conseguenza se arriverà l'annuncio del nuovo record di Porsche.