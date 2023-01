Porsche, ma quante auto vendi in Italia? Nel 2022 è record

Il marchio Porsche va fortissimo in Italia e se qualcuno avesse dei dubbi, sono stati spazzati via leggendo i dati ufficiali di vendita relativi all'anno da poco concluso, il 2022. Lo storico marchio automobilistico di Stoccarda è cresciuto nel nostro Paese come non mai.

In totale Porsche ha piazzato in Italia 7.282 unità, il che significa che rispetto all'anno 2021 c'è stata una crescita pari al 16%. A livello globale il produttore tedesco di auto sportive ha invece venduto 309.884 vetture, ma migliorando il risultato rispetto all'anno precedente solo del 3 per cento. Di conseguenza l'Italia è stato il mercato che di fatto ha trainato l'incremento di Porsche, e ciò non può che rappresentare un motivo d'orgoglio per l'azienda tedesca, record tra l'altro giunto nella nazione di Ferrari, Lamborghini e Maserati.

Quello registrato nel 2022 è stato il miglior risultato in termini di consegne dell'azienda di Stoccarda in Italia, e in generale è stato il settimo mercato al mondo, nonché il terzo in Europa dietro solamente a Germania e Regno Unito, da sempre storiche “patrie” di Porsche nel Vecchio Continente.

Pietro Innocenti, amministratore delegato di Porsche Italia, ha commentato soddisfatto i risultati ottenuti: “Chiudiamo un 2022 straordinario, che sottolinea la solidità della nostra azienda e l’eccellenza dei nostri prodotti – si legge sul sito dell'agenzia di stampa italiana Ansa - nonostante le sfide importanti che abbiamo dovuto affrontare legate alla scarsità dei componenti e il conseguente ritardo delle consegne, siamo riusciti a raggiungere un risultato storico, superando addirittura i livelli record pre-pandemia”. Quindi Innocenti ha concluso: “Guardiamo con fiducia al 2023, grazie anche ad un ricco portafoglio ordini che ci permette di iniziare il nuovo anno con serenità”.

I modelli più venduti in Italia sono stati i SUV, a cominciare dalla Porsche Macan, la cui versione EV in arrivo sembra davvero brutale. Vendute 3.318 unità del “compatto”, seguito dalla storica Cayenne presentata di recente in 8 versioni Restomod per celebrarne i 20 anni. Terzo posto per l'immortale 911 con 1.337 immatricolazioni, quindi Taycan, la prima Porsche elettrica, poi Panamera, la 718 Boxtser e la 718 Cayman.