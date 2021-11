Porsche: è in arrivo un SUV gigantesco? L'indiscrezione dai concessionari

Secondo Automotive News, che ha raccolto le voci di alcuni concessionari ufficiali anonimi, Porsche sta progettando un SUV più grande di Cayenne, probabilmente dotato di tre file di sedili. Stando all'indiscrezione il modello arriverà nella seconda metà del decennio.

Il misterioso SUV è stato presentato dalla casa di Stoccarda ai propri concessionari all'interno di un incontro privato, organizzato forse per raccogliere le prime impressioni a caldo. Il dipendente di un concessionario l'ha definito “in parte berlina, in parte crossover”, non sarà quindi un SUV classico. Il crossover pare che avrà uno stile inedito, senza forti legami con Macan o Cayenne. L'idea è quella di offrirlo inizialmente come ibrido plug-in, con una variante completamente elettrica attesa post lancio.

Un portavoce Porsche ha confermato l'esistenza del modello, tuttavia specificando che è parte del programma Porsche Unseen, una serie di veicoli che spesso non superano la fase iniziale di concept. “Siamo grati alla creatività presente nel nostro business, poiché esploriamo continuamente nuove opportunità, capendo dove potremmo competere in futuro”, ha concluso il portavoce.

È possibile che il grande SUV abbia elementi in comune con l'Audi Landjet, ambiziosissimo progetto elettrico su cui sono al lavoro anche progettisti del Gruppo Volkswagen esterni alla casa dei quattro anelli. Anche la Landjet sarà dotata di tre file di sedili e di uno stile ibrido che si può collocare tra crossover e berlina.

Parlando di EV, Porsche ha da poco svelato le nuovissime Taycan GTS e Taycan Sport Turismo GTS.