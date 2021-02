Porsche anticipa un nuovo modello di 911: ecco la prima immagine

A Porsche non mancano di certo le varianti della 911, tra le quali ci sono dei bolidi estremamente veloci e specializzati per la pista. Nonostante tutto però il produttore tedesco ha intenzione di ampliare ulteriormente la gamma, e l'ha comunicato attraverso un countdown visibile a questo indirizzo.

Aprendo il link scoprirete che il conteggio scade il prossimo 16 febbraio alle 14:30 in punto, anche se l'evento si terrà alle 15:00. E' molto probabile quindi che coloro i quali, presi dall'entusiasmo si collegheranno con mezz'ora di anticipo, si godranno una sorta di pre-show ma, detto questo, che cosa verrà effettivamente mostrato al pubblico fra dieci giorni e mezzo?

La descrizione dell'imminente streaming parla del "più giovane membro della famiglia Porsche 911 GT di Stoccarda", ma le informazioni ufficiali nel merito si fermano qui. Tornando indietro nel tempo però ci torna alla mente l'asta che Bring A Trailer effettuò durante lo scorso mese di settembre, per la quale si parlava della creazione di uno slot per "una nuova variante GT". L'asta si concluse pochi giorni dopo, quando un teaser mostrò una 911 nascosta sotto un velo scuro. A ogni modo la breve clip evidenziava l'assenza di un alettone posteriore, che è invece presente nell'immagine teaser del produttore di Stoccarda. Ciò però non impedisce si tratti dello stesso modello, perché Bring A Trailer avrebbe tranquillamente potuto usare un esemplare già esistente giusto per dare un qualche tipo di suggerimento al pubblico evitando di anticipare le mosse della casa.

Ad aggiungere carne al fuoco ci pensano gli avvistamenti dell'anno scorso, coi quali sono stati immortalati dei prototipi di 911 in fase di test. Tra questi c'era sicuramente un esemplare di GT3 con uno strano alettone, ma la presentazione del 16 febbraio potrebbe anche virare sulla GT3 Touring. Ora come ora non riusciremmo a sbilanciarci in un senso o nell'altro, per cui non ci resta che aspettare e goderci lo show in diretta streaming.

Per avviarci a chiudere restando in tema di Porsche 911 vi rimandiamo ad una assurda drag race, la quale affianca le 911 di ogni singola generazione sulla stessa linea di partenza: quanto è migliorata la sportiva in tutti questi anni? In ultimo non possiamo non mostrarvi il magnifico esemplare di Porsche 911 GT3 2021 che Chris Harris, noto presentatore di Top Gear, ha avuto la possibilità di toccare con mano prima del suo debutto sul mercato.