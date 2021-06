Porsche annuncia il nuovo infotainment 6.0: fra le novità anche Android Auto

Porsche sta per fare un gradito regalo ai suoi utenti, qualcosa che attendevamo da un pezzo: un nuovo sistema di infotainment, la sesta generazione del Porsche Communication Management (PCM).

Il rinnovato OS salirà a bordo delle Porsche 911, dei Cayenne e delle Panamera già questa estate. Fra le principali novità troviamo il supporto ad Apple Music e Apple Podcast, che saranno disponibili come app di default, inoltre Apple CarPlay sarà disponibile wireless (evviva!). Anche gli utenti Google però possono festeggiare: per la prima volta sulle vetture Porsche arriva il supporto ad Android Auto, anche se andrà usato via cavo USB.

Il sistema di riconoscimento vocale Voice Pilot supporterà poi il linguaggio naturale, mentre il navigatore calcolerà i percorsi più velocemente e mostrerà le informazioni in maniera più chiara. PCM 6.0 introduce anche gli aggiornamenti over-the-air e il suono adattivo, che si regola in base alla guida.

Grazie alla nuova app Soundtrack My Life di Porsche Digital, attualmente in versione Beta, avremo playlist personalizzate create in tempo reale in base allo stile di guida del momento, a seconda se staremo andando lentamente verso il nostro ufficio oppure se ci staremo divertendo su strade di campagna. Nella galleria in basso i primi scatti ufficiali dell’OS pubblicati da Porsche.