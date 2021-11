Porsche amplia la gamma elettrica: presentate le nuove Taycan GTS e Sport Turismo GTS

Il mondo dell’elettrico non si ferma, anzi procede spedito verso il futuro e all’Auto Show di Los Angeles Porsche ha tolto i veli da due nuovi modelli Taycan, la GTS e la Sport Turismo GTS, così da ampliare ulteriormente il ventaglio di scelte per la prima Porsche EV che sta spopolando.

La Porsche Taycan GTS si andrà a collocare tra la standard 4S e la Turbo S, e proprio come sulle 911, presenta alcuni dettagli presi in prestito direttamente dall’allestimento di fascia superiore oltre ad aggiungere un kit estetico più sportivo. Infatti l’auto è adornata con il pacchetto SportDesing che si compone del paraurti anteriore, delle minigonne laterali e dettagli neri attorno ai vetri, la stessa tinta utilizzata anche per i cerchioni da 20 pollici Aero Design che arrivano direttamente dalla Turbo S, ma con una finitura satinata nera inedita. E sulla GTS molti altri dettagli sono in nero, come il badge del modello sul posteriore, i gruppi ottici anteriori e parte degli specchietti.

La Taycan Sport Turismo GTS eredita le stesse caratteristiche del modello sedan, ma in un corpo vettura più confortevole e familiare, che riprende le linee della Cross Turismo (qui potete leggere la nostra prova della Porsche Taycan Cross Turismo) perdendo la connotazione offroad di questo modello, quindi gli archi dei passaruota e lo spoiler posteriore diventano in tinta carrozzeria, e l’altezza di guida si abbassa come sulla Taycan tradizionale.

Parlando della meccanica che si cela sotto alla carrozzeria, deriva direttamente dal modello Taycan ma con alcuni upgrade mirati ad accompagnare le prestazioni migliorate del modello, quindi l’impianto frenante è ereditato dalla 4S ma all’anteriore ci sono dischi da 390 mm, mentre le sospensioni hanno una taratura specifica per il modello GTS.

A livello di prestazioni, entrambi i modelli GTS utilizzano la batteria Performance Plus da 93,4 kWh per alimentare i 598 CV del motore che permettono uno scatto sullo da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi con il Launch Control. Inoltre le batterie vantano l’architettura da 800 Volt, che permette la ricarica rapida fino a 270 kW, che si traduce in una ricarica dal 5% all’80% in circa 22 minuti.

Infine la Porsche Taycan GTS avrà un prezzo iniziale di 131.400 dollari (circa 116.000 euro) mentre la GTS Sport Turismo partirà da 133.300 dollari (circa 117.000 euro). Si possono già ordinare, e le consegne inizieranno a partire dalla primavera 2022.