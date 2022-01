Porsche amplia la gamma Cayenne con l'allestimento premium Platinum Edition

Porsche è solita aggiungere nuovi allestimenti speciali alle proprie vetture, come le recenti edizioni GTS presentate per Taycan standard e Sport Turismo, e adesso anche il modello Cayenne avrà una linea speciale denominata Platinum Edition, che offre una dotazione più completa che solitamente viene offerta come optional.

Questo pacchetto riguarda sia la Cayenne standard che Coupé, e sarà disponibile per tutte le motorizzazioni, compreso l’E-Hybrid, con un prezzo di partenza di 93.385 euro nel caso della Cayenne normale.

La Platinum Edition aggiunge dettagli in tinta platino satinata su numerosi elementi della vettura, come la scritta posteriore, il nome del modello, e le prese d'aria sul paraurti frontale. Inoltre viene equipaggiata con cerchioni da 21 pollici RS Spyder Design un optional che solitamente viene offerto con una cifra attorno ai 3000 euro. I tubi di scarico sono neri, così come le modanature che circondano i finestrini.

All’interno invece ci sono le cinture di sicurezza in tinta Crayon, battitacco specifici e una finitura in alluminio che impreziosisce la plancia, assieme al cronografo posizionato al centro del cruscotto. Il pacchetto offre anche i gruppi ottici anteriori Porsche Dynamic Lights, il tetto panoramico, i vetri oscurati posteriormente e impianto audio griffato Bose. La Platinum Edition può essere ordinata soltanto in alcuni colori, tra i quali c’è il Jet Black, il Carrera White, il Mahogany, il Moonlight Blue e il colore speciale Chalk, una tinta simile al bianco del gesso.

Un bel regalo quindi per la gamma Cayenne, che è uno dei modelli che ha contribuito maggiormente al record di di vendite Porsche nel 2021.