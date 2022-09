Porsche ama l'avventura: in vendita tenda da tetto per sportive e crossover

Mentre tra i fan si discute del possibile lancio di una Porsche Panamera EV, la casa automobilistica di Stuttgart pensa ai suoi clienti dallo spirito avventuroso lanciando una tenda da tetto per auto sportive e crossover tramite Porsche Tequipment: si tratta di un accessorio costoso, ma essenziale per il campeggio.

Questa tenda, che vedete in copertina e in calce alla notizia dal punto di vista interno, è progettata per adattarsi a 911, Macan, Cayenne, Panamera e Taycan. Dispone poi di due finestre laterali e una sulla parte superiore, misura 210 cm x 130 cm quando completamente estesa ed è dotata di un materasso in polischiuma ad alta densità. Non mancano poi cerniere impermeabili, una copertura antipioggia separata e una protezione per gli insetti. Insomma, è veramente completa.

Secondo quanto dichiarato da Porsche, la tenda è facilissima da aprire e chiudere e in futuro potrà essere abbinata ad altri accessori come una tenda interna, una coperta riscaldata e un compartimento ben strutturato per custodire scarpe e borse. Se si è in possesso di una Porsche, pertanto, è quasi un accessorio imperdibile.

Il prezzo, però, non è affatto così accessibile: si parla infatti di 4.980 euro di listino. La qualità del prodotto e il brand sono indubbiamente fattori che condizionano questa cifra, che comunque i possessori di Porsche dovrebbero riuscire a pagare senza porsi troppe domande.

Sempre in merito al produttore tedesco, lo scorso agosto la Porsche Macan EV è stata avvistata al Nürburgring.