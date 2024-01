Porsche, aggiornata l'app 'My Porsche': l'auto si potrà ora controllare con l'iPhone

Porsche e Apple saranno sempre più integrate. In particolare, il colosso tecnologico americano avrà un maggior controllo all'intero dei sistemi di infotainment dei veicoli del brand di Stoccarda. La collaborazione tra le due aziende, dunque, continua, e sembra essere più forte che mai.

In una dichiarazione ufficiale, Porsche ha rivelato che l'app My Porsche ha subito aggiornamenti significativi, mirati a ottimizzarne il funzionamento e a integrarla più profondamente nell'ecosistema digitale del cliente. Le nuove funzioni saranno integrate in Apple CarPlay, consentendo agli utenti di svolgere azioni come cambiare la stazione radio, regolare la temperatura del veicolo e controllare l'illuminazione ambientale direttamente dallo schermo del telefono. Ricordiamo che il marchio tedesco punterà molto forte sull'elettrico (e dunque sul software): nel 2025 il 50% della gamma Porsche sarà elettrica secondo recenti dichiarazioni del CEO.

Tuttavia, non si tratta solo di un controllo tramite telefono: i proprietari di Porsche potranno utilizzare anche l'app My Porsche su Apple Watch per ottenere informazioni sulla loro auto, come la temperatura dell'abitacolo e lo stato delle porte, direttamente dal polso. Inoltre, l'app My Porsche permetterà agli utenti di accedere alla dashboard delle prestazioni dell'auto da CarPlay, che fornirà dati sulle prestazioni in tempo reale, come la velocità massima, la forza G raggiunta, l'efficienza di guida, la velocità media, la distanza percorsa e molto altro ancora.

Infine, Porsche estenderà l'assistente vocale Siri a 400.000 veicoli già in circolazione (a proposito, avete dato un'occhiata alla nuova Porsche Panamera versione 2024?), consentendo ai conducenti di controllare molteplici funzioni tramite il riconoscimento vocale di Apple, avviabile da un pulsante sul volante (nei veicoli con PCM 6.0 o versioni successive).

L'integrazione più profonda con Apple CarPlay è una novità particolarmente rilevante per i conducenti di veicoli elettrici poiché consentirà loro di pianificare il percorso e gestire le soste di ricarica direttamente dal proprio iPhone. Il tutto tenendo conto dello stato di carica del veicolo e pianificando soste di ricarica in anticipo. Gli aggiornamenti dell'app My Porsche non solo offriranno un'interfaccia più pulita e facile da usare, ma consentono anche ai proprietari di svolgere le loro attività preferite con maggiore facilità.