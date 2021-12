Porsche aggiorna l'Experience Center di Atlanta: nuove curve ispirate alle piste più belle

Porsche ha delle strutture dedicate al test delle proprie vetture sparse per il mondo, e quella situata ad Atlanta sta per subire una notevole ventata di aria fresca, con l’allungamento del suo circuito di prova con l’aggiunta di nuove curve ispirate alle svolte più famose dei circuiti più spettacolari del motorsport.

La parte in aggiunta può essere percorsa come se fosse un circuito a sé stante, oppure si unisce al vecchio tracciato così da ottenere una pista da 3.7 km di lunghezza. La parte nuova misura 2.1 km ed è caratterizzata dalla riproduzione di alcune delle curve più famose e spettacolari del pianeta: c’è il Cavatappi di Laguna Seca, il Carousel del Nordschleife e un tratto ispirato alla Coda del Dragone, una strada che attraversa il Great Smoky Mountains National Park, al confine tra Tenessee e North Carolina.

Oltre al circuito, il centro presenta tre nuove aree dedicate a determinate prove di guida, come la zona asfaltata circolare in asfalto che può essere irrigata per testare situazioni di scarsa aderenza, una “collina” che simula l’effetto ghiaccio con superficie bagnata e liscia, e una vasta area in asfalto per le prove dinamiche dei veicoli.

Tutto questo è utile per permettere ai clienti e ai visitatori di migliorare alla guida e scoprire la l'handling e il limite delle vetture di Zuffenhausen. I lavori al Porsche Experience Center non sono ancora ultimati e dureranno fino al 2023, periodo in cui verranno adottati anche pannelli solari e aree paesaggistiche per agevolare la biodiversità e ridurre l’impatto ambientale.

Kjell Gruner, presidente e CEO di Porsche Nord America, ha affermato: “Che si tratti di un proprietario Porsche o meno, gli Experience Center di Atlanta e Los Angeles servono come destinazioni dove chiunque può provare il brivido di un'auto sportiva Porsche e conoscere meglio il marchio. Il centro di Atlanta ha già ospitato più di 6.000 visitatori al mese in tempi normali e speriamo che l'espansione della pista entusiasmi molti altri a entrare in contatto con Porsche”.

