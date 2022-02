Porsche acquista un'altra azienda di e-bike: ora possiede un motore innovativo

Porsche è sicuramente famosa per le sue splendide auto a quattro ruote, a Stoccarda però amano alla follia anche le due ruote, in particolare le e-bike - e lo si capisce anche dall'acquisto di una seconda azienda specializzata del settore. Parliamo di Fazua.

La compagnia ha già a listino due ottime (e costose!) e-bike, quelle Porsche eBike Cross e Sport che abbiamo provato in Francia, negli ultimi mesi però ha lasciato intendere come voglia spingere in modo clamoroso sul tasto "bici elettriche". A novembre 2021 è arrivata la notizia dell'acquisto di Greyp Bikes da parte di Porsche, mentre oggi tocca a Fazua. Perché mai Porsche avrebbe deciso di acquistare proprio questa azienda, che ai meno appassionati potrebbe risultare sconosciuto?

Ebbene Fazua è famosa per aver creato un innovativo motore elettrico per e-bike, sfidando in maniera aperta Bosch, Shimano, Brose, Bafang e Yamaha. Perché innovativo? Perché il motore Fazua, che solitamente viene montato centralmente, non sulle ruote, si può staccare assieme al pacco batteria. Insomma con un prodotto solo è possibile avere una e-bike, magari per andare al lavoro o avventurarsi per sentieri impervi, oppure una bici muscolare quando semplicemente ci si vuole allenare e correre senza aiuti.

Ora questo interessante sistema è di proprietà di Porsche, che tempo addietro ha acquistato il 20% di Fazua con l'opzione di poter acquisire nuove quote in futuro; opzione che ha sfruttato appieno adesso, diventando azionista di maggioranza.