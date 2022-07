Porsche acquisisce 50% Red Bull Racing: il ritorno in Formula 1 si avvicina?

Era nell’aria da tempo ma finalmente sembra ufficiale: Porsche arriverà in Formula 1 con Red Bull Racing. Recentemente sono emersi alcuni documenti legali pubblicati in anticipo relativi all’impegno della casa automobilistica tedesca con Red Bull Technology.

Il comunicato ufficiale deve ancora apparire, eppure dal Marocco sono emerse informazioni che, come segnalato dall’account Twitter F1 Paddock Insider e da Motorsport.com, riguarderebbero la domanda congiunta di Porsche AG e Red Bull GmbH per l’acquisizione del 50 percento delle azioni del programma Red Bull Formula 1 da parte di Porsche.

F1 Paddock Insider aggiunge poi che il comunicato stampa era previsto per il GP d'Austria, ma è stato posticipato poiché il FIA ​​​​Motorsport World Council non ha ancora approvato le nuove normative sui motori che entreranno in vigore nel 2026. Come ben sappiamo, difatti, il Gruppo Volkswagen ha già chiarito che schiererà sia i nomi Audi che Porsche nel campionato di Formula 1, ma solo una volta confermate le normative.

Nel frattempo, mentre i due produttori tedeschi pianificano il loro futuro, Honda starebbe preparando il colpo grosso: dopo avere lasciato il ruolo di fornitore di motori per Red Bull Racing, a quanto pare manterrà i diritti di proprietà intellettuale per assemblare i motori da concedere a un’altra scuderia, tornando nuovamente in Formula 1 nel 2026. Ciò importa molto a Red Bull Powertrains poiché, così facendo, potrà entrare come nuovo fornitore di motori nel 2026 e ottenere ulteriore tempo di prova e altre concessioni. Per ora, comunque, non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale dell’accordo tra Red Bull e Porsche.

