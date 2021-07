La Porsche 993 Speedster di Gunther Werks è realtà: ecco le prime immagini della restomod

Gunther Werks è un nome conosciuto tra gli appassionati Porsche perché ha dato vita ad uno dei modelli più iconici basati sul modello 993, quello prodotto dal ‘94 al ‘98 che ha sostituito la 964. Dopo la versione Coupé il costruttore ha pensato di creare una versione Speedster, che adesso inizia a prendere forma in vista del suo debutto.

Avevamo già visto dei render della vettura qualche mese fa, ma le immagini in fondo all’articolo mostrano l’auto reale, in vista del 13 agosto, data in cui verrà svelata ufficialmente. Gli scatti postati su Instagram non mostrano ancora la parte alta della vettura, quella modificata e che dà appunto il look da Speedster alla 993, ma una foto del posteriore è sempre ben accetta, specialmente quando si parla di Porsche.

Il carosello di immagini si apre infatti con la vista del posteriore che sfoggia il doppio terminale di scarico centrale e uno sfacciato alettone a coda d’anatra. Proseguendo, ci viene mostrata la lavorazione e l’attenzione al dettaglio riposta nelle maniglie delle portiere, per poi passare al dettaglio interno del vano motore, dove si nota il colore dorato della rifinitura per l’isolamento termico e i collettori di scarico in Inconel.

Anche l’impianto frenante è curato all’inverosimile, tanto da sembrare un gioiello. Le pinze a sei pistoni Brembo hanno la stessa tinta della carrozzeria, e il mozzo centerlock in finitura rossa da un tocco corsaiolo al tutto. Gli ultimi scatti invece si concentrano sulla fibra di carbonio a vista su numerosi dettagli dell’auto, anche se in realtà tutta la carrozzeria è fatta con la pregiata fibra nera.

Il motore a bordo di questa bellezza sarà un 4.0 litri flat-six costruito da Rothsport Racing, che stando a quanto dichiarato dal costruttore, sarà ancora più potente dell’unità montata a bordo della 400R Coupé, in grado di erogare 440 CV e 454 Nm di coppia.

Gunther Werks costruirà soltanto 25 esemplari della 993 Speedster Remastered, a partire dal 2022, con un prezzo ancora sconosciuto, ma che sarà sicuramente più elevato della 400R, che viene proposta a circa 476,000 euro.