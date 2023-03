Porsche 962 Gruppo C "road legal": una leggenda di Le Mans per le strade di tutti i giorni

Ci è capitato spesso di sentire le case costruttrici che parlano della loro nuova supercar attribuendole doti pronto pista, una sorta di stradale da corsa, basti pensare all’ultima nata in casa Porsche, la 911 GT3 RS. Eppure, restando in quel di Zuffenhausen, c’è davvero una Porsche da corsa che circola per le strade di tutti giorni.

Quella che vedete nell’ultimo video pubblicato dal canale Youtube Supercar Driver è infatti una Porsche 962 Gruppo C che ha corso la 24 ore di Le Mans del 1988, portando a casa un 8 posto in classifica generale, ma che oggi è stata convertita per girare sulle strade di tutti i giorni, come dimostra la targa presente sul frontale e sul posteriore dell’auto.

Porsche ha costruito un totale di 91 esemplari della 962 dal 1984 al 1991 (nel 1991 Le Mans venne vinta dall’iconica Mazda 787B con motore Wankel), e l’esemplare in questione è nato su uno degli 11 telai di Kremer Racing. A dirla tutta, non è l’unica 962 convertita per l’uso stradale, infatti ne esistono altre, nate nel 1990 con le conversioni di Shuppan, DP Motorsports e Koenig, ma la protagonista di oggi è invece opera dell’inglese BBM Sport.

Sotto al cofano batte lo stesso flat-six da 3.0 litri dell’auto originale, e mantiene quindi i suoi 750 CV, forse pochi abituati ai numeri esorbitanti che vediamo oggi, ma ricordiamo che siamo al cospetto di una vettura che pesa circa 1.000 kg e che non presenta alcun tipo di aiuto elettronico e adotta un’erogazione “maschia”, rude, di altri tempi, e Jonty Wydell di Supercar Driver ha dovuto guidarla sule insidiose strade inglese, con temperature prossime, o inferiori, allo zero.

Lo sterzo è rigido, il raggio di sterzata tutt’altro che adatto alle strade normali, ma il preparatore BBM Sport l’ha almeno dotata di controllo di trazione, per evitare di mettersela per cappello alla prima accelerata mal calibrata. Vederla circolare tra le auto tradizionali però è puro spettacolo, per non parlare del sound proveniente dallo scarico laterale. Buona visione.