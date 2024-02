Porsche 959 all'asta: è quella che Nissan acquistò per realizzare la R32 GT-R

La Porsche 959 è stata l'auto più scattante degli anni '80, e nel contempo una delle più belle mai realizzate. Costruita nel primo ciclo in meno di 300 modelli dal 1987 al 1988, è considerata una vettura senza tempo, fra le più ricercate dai collezionisti.

Un motore flat-six biturbo sotto al cofano, unito ad una trazione integrale, hanno reso la 959 la “nonna” della moderna Porsche 911 Turbo e una vetura in grado di competere ancora oggi con alcune delle più potenti auto in circolazione.

I fan di questa opera d'arte su quattro ruote saranno lieti di sapere che la stessa è in vendita all'asta presso Amelia Auctions, e che ha una storia decisamente particolare. La belva di Stoccarda venne infatti acquistata da Nissan per studiarla e realizzare la R32 GT-R, conosciuta come “Godzilla”.

Alla fine degli anni '80 l'azienda giapponese fece richiesta direttamente a Porsche per acquistare appunto una 959 ma i tedeschi rifiutarono, di conseguenza i giapponesi utilizzarono un escamotage per entrare in possesso della stessa supercar: convinsero un cittadino belga senza nome ad ordinare una 959 Komfort del 1988 in tonalità Polar Silver, dopo di che si fecero spedire la vettura direttamente a Yokohama.

Una volta che la Porsche approdò nella terra del Sol Levante, Nissan la fece a pezzi per cercare di studiare al meglio il sistema di trazione integrale, ottimizzato per le prestazioni anche in condizioni di scarsa aderenza.

Sebbene il sistema Porsche-Steuer Kupplung (PSK) della 959 differisse meccanicamente dall'Advanced Total Traction Engineering System (ATTESA ET-S), gli ingegneri Nissan hanno senza dubbio tratto ispirazione dallo stesso nel mettere a punto la R32 GT-R.

Alla fine la supercar giapponese ottenne un successo riconosciuto a livello mondiale, mentre, per quanto riguarda la Porsche 959, l'auto venne venduta ad un ingegnere che però non la fece mai immatricolare, fino a che non fu acquistata dall'azienda di Canepa con meno di 1.000 miglia sul contachilometri. La Porsche è stata poi tirata a lucido ed ora è in vendita all'asta: si prospetta un'offerta di almeno 3 milioni di dollari.

La splendida supercar tedesca non è nuova sulle nostra pagine e soltanto poche settimane fa vi avevamo riportato la notizia di una Porsche 959 che il proprietario aveva lasciato col finestrino aperto e le chiavi sul sedile.