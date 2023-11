Una Porsche 944 viene lavata per la prima volta dopo 15 anni: il video

Questa Porsche 944 è emersa da un sonno di 15 anni in un campo e destinata originariamente alla discarica. Il team di WD Detailing ha deciso di salvarla dalla una tragica fine, dando vita a un progetto di restauro che è stato documentato nei minimi dettagli.

Solo il recupero dell'auto non è stato un compito facile. Le ruote erano bloccate, in quanto l'auto si trovava abbandonata in un campo, e sono servite tre ore solo per poterla spostare. Una volta rientrata in officina, è iniziato il processo di pulizia per rimuovere lo strato di sporcizia accumulato nel corso degli anni, rivelando un sorprendente colore champagne logorato da 15 anni di incuria.

Gli interni della vettura non erano da meno, coperti da muffa e detriti. Il processo di "pulizia" è stato meticoloso e preciso. Idropulitrice alla mano, il team si è dato molto da fare (vi ricordate la 959 lasciata sul ciglio di una strada a San Francisco con le chiavi sul sedile?).

Il futuro di questa Porsche 944 è tuttavia avvolto nel mistero. Il team prevede di rimuovere il motore per un altro progetto (sempre per una 944), ma le sorti della carrozzeria restaurata rimangono ancora dubbie. Del resto sarebbe un peccato disfarsene dopo il lavoro svolto per ridarle vita.

Per la rubrica: "altri progetti folli", un team tedesco ha trasformato una Porsche 944 in un pick up. Secondo le fonti ci sarebbero voluti ben 26 anni.