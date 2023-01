Porsche 944 S trasformata in un pick-up a 6 ruote: se la volete è in vendita

Ci sono voluti ben 26 anni per trasformare una Porsche 944 S in un pick-up con tanto di sei ruote. Questa la bizzarra creazione di un preparatore tedesco che ha deciso di modificare in maniera vistosa il bolide di Stoccarda.

La moda di trasformare in furgoncini le fuoriserie non è nuova, tenendo conto anche della recente BMW M4 Pick-up mostrata al Sema, ma una Porsche con sei ruote forse nessuno l'aveva mai visto prima. La particolarità di questo curioso oggetto stradale è che la stessa è perfettamente omologata per circolare in Germania, nazione notoriamente rigida, e nel contempo, è stata messa in vendita.

La Porsche 944 S pick-up ha un pianale lungo ben 205 centimetri, e di fatto risulta essere più estesa di un Ford F-150. Come si può notare dalle foto pubblicate online, può ospitare persino una Vespa, a conferma della capienza del retro della stessa tedesca. E' presente poi un gancio di traino, ed inoltre, tutte e tre gli assi dove sono alloggiate le sei ruote sono dotati di freni, di conseguenza la frenata risulta essere agevolata anche in caso di carichi pesanti.

A livello di motore troviamo un quattro cilindri da 3.0 litri preso da una Porsche 968, anche se non è dato sapere se si tratta di un turbo o di un aspirato. Il frontale, invece, prevede dei fari della 924 Carrera GT, mentre i cerchi in lega sono di una 993 turbo: un vero e proprio patchwork di Porsche. Anche la vernice, di colore arancione, è presa da una coupé di Stoccarda, precisamente una 911 degli anni '70, tinta molto in voga in quegli anni.

Infine, per quanto riguarda gli interni, il proprietario ha deciso di realizzare un tettuccio apribile, sedili in pelle nera e arancione, e il riscaldamento sul lato guidatore. Secondo quanto spiegato da 914-Boxergarage, il tuner che ha preparato questo curioso pick-up, per realizzare questa bizzarra fuoriserie ci sono voluti ben 26 anni con circa 2.500 ore di manodopera, e chi volesse acquistarla dovrà investire la bellezza di 175mila euro, non proprio bruscolini.

Si tratta comunque di una realizzazione unica nel suo genere, tra l'altro più economica dei classici furgoni a sei ruoti americani, decisamente più brutti e meno veloci. Qualche eccezione comunque c'è, come ad esempio lo splendido Ram 1500 Revolution, pick up full electric fresco di presentazione al CES e pronto a sfidare il Cybertruck di Tesla.