Porsche 944 e BMW M535 si sfidano: la gara tra iconiche auto anni '80

Giusto dopo il ritorno negli anni ’50-’60 con video storici rimasterizzati, spostiamoci negli anni Ottanta per osservare alcune vecchie auto ad alte prestazioni dell’epoca in una drag race: la sfida è tra una Porsche 944 Turbo e una BMW M535i del 1987, chi avrà la meglio tra le due?

A immortalarle in un interessante video sono stati i ragazzi di TFLclassics che, proprio con l’intento di mostrare al pubblico le prestazioni delle rispettive vetture, hanno acquistato la BMV dal Giappone e la Porsche dal Canada. Il video, ovviamente, mostra ogni dettaglio di entrambe, dagli interni a ciò che si trova sotto il cofano.

Nel caso della BMW M535i ci troviamo dinanzi a un modello quasi identico alla M5, eccetto per il motore V6 da 3,4 litri con output di 182 cavalli. La 944 Turbo ha invece la designazione interna Porsche 951 e presenta una versione turbo del quattro cilindri da 2,5 litri, da 217 cavalli.

Il test di TFLclassics vede le due automobili prima fare un test su circuito, mostrando come la BMW sia molto più manovrabile rispetto alla Porsche e come questa ultima senta il peso degli anni: dopo 35 anni e oltre 160.000 chilometri percorsi, il tempo da 0 a 100 è peggiorato molto più che per la BMW.

Nel finale, dunque, si nota come la gara di accelerazione sia piuttosto lenta per gli standard attuali. Dopo una partenza convincente della BMW, la 944 Turbo l’ha distaccata agilmente aggiudicandosi la vittoria. Niente di particolarmente eclatante, ma pur sempre uno spettacolo che farà tornare qualcuno a quasi quaranta anni fa.

