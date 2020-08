Quest Porsche 935 ha un look sinistro, e ovviamente costa una fortuna

Il rarissimo esemplare del quale vi parliamo oggi rappresenta sicuramente un bolide per pochi, e non soltanto per l'enorme cifra che richiede al consumatore, ma anche per la direzione estremamente sportiva intrapresa in fase di progettazione.

Difatti si tratta della variante da gara di una variante da gara della 911 GT2 RS. La Porsche 935 che potete ammirare attraverso la galleria di immagini in calce non può esser descritta meglio. Porsche, quando l'ha ideata, ha preso ispirazione alla vettura da corsa dei tardi anni '70 la quale rispondeva al nome di "Moby Dick", e alla fine ha deciso di mandarne in produzione appena 77 unità.

Complessivamente la 935 pesa 1.380 chilogrammi grazie soprattutto alla sostituzione dei pannelli in acciaio e alluminio con parti in fibra di carbonio. Ovviamente il processo non poteva far altro che causare un assurdo incremento del prezzo richiesto che, quando Porsche presentò la vettura nel 2018, partiva dai 700.000 euro. Bene, a causa della rarità e dell'enorme richiesta, adesso chiunque volesse portarsi a casa una 935 dovrebbe sborsare quasi un milione e mezzo di euro.

In pratica Hollmann International, rivenditore di auto di lusso, ha deciso di metterne in vendita un esemplare avviato giusto un paio di volte. Il quadro degli strumenti infatti recita 60 chilometri complessivamente percorsi, e le condizioni generali interne ed esterne sono assolutamente impeccabili. Nell'abitacolo poi è possibile trovare un solo sedile, perché aggiungere il secondo costava circa 8.500 euro.

A ogni modo, nel caso foste a caccia di un bolide raro e ricercato e aveste al contempo un conto in banca senza fondo, questa è un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Se invece non avete mai visto una Porsche 935 ci siamo noi a mostrarvela in due differenti contesti. Il primo la riguarda un esemplare mentre sfreccia a tutta velocità in pista, mentre il secondo concerne la Porsche 935 modificata da Bisimoto e trasformata in un'auto elettrica.