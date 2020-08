Questa Porsche 935 elettrica va da 0 a 100 km/h in un tempo incredibile

Durante lo scorso mese di dicembre vi avevamo parlato di una fenomenale creazione di Bisimoto, e cioè di una Porsche 935 modificata in modo pazzesco dalla nota casa di tuning.

Il bolide fu convertito da una propulsione tradizionale a una completamente elettrica riuscendo contemporaneamente a guadagnare peso e potenza. Il video in alto finalmente ce la mostra attraverso una qualità produttiva altissima, e per questo dobbiamo ringraziare i ragazzi di Hoonigan.

Adesso però passiamo alle specifiche. La sportiva tedesca può adesso vantarsi di 646 cavalli di potenza, spediti tutti verso le ruote posteriori. Il motore e la gestione generale sono garantiti dai tecnici di EV West, mentre l'alimentazione è fornita da un pacco batterie agli ioni di litio di LG Chem da 32 kWh. Il peso complessivo invece ammonta ad appena 1.216 chilogrammi, e a quanto pare questa 935 può sprintare da 0 a 96 km/h in soli 2 secondi netti.

Al momento non abbiamo prove effettive su quest'ultimo dato, ma di sicuro siamo davanti ad una macchina davvero poco pratica per la vita di tutti i giorni, in quanto ogni elemento non necessario è stato rimosso e quindi, lo già scarso comfort, risulta sacrificato in funzione delle performance pure.

In origine la Porsche 935 era già la versione estrema della 911 GT2 RS di scorsa generazione, ma nelle condizioni nelle quali attualmente versa, il concetto di estremo forse è riduttivo. Poco male però per i piloti, poiché sia sul dritto che nella percorrenza delle curva è un esemplare straordinario.

In chiusura vogliamo consigliarvi di dare un'occhiata al lavoro di un grande appassionato di automobili, il quale ha trasformato una vecchia Porsche Boxster da rottamare in un reinterpretazione delle monoposto da Formula 1 degli anni '60. Infine pare che la casa automobilistica di Stoccarda abbia rinviato il debutto della Porsche Taycan Cross Turismo: il motivo sembra esser legato alle eccellenti vendite della berlina premium.