Porsche 935, AMG GT R Pro e McLaren 720S in una drag race alla Fast and Furious

I ragazzi di Top Gear hanno messo assieme un immaginario degno di Fast and Furious pochi giorni fa, portando sul tracciato di Portimao una Porsche 935, una McLaren 720S Spider e una Mercedes-AMG GT R Pro. E per farci cosa, direste voi? Ma, ovviamente, per una drag race.

Ma prendiamola da lontano e parliamo prima di numeri. La Porsche 935 del 2019 è una vettura realizzata sulle fondamenta della 911 GT2 RS, bolide da corsa dal quale eredita molti elementi. Il più importante è il motore bi-turbo in linea da 3,8 liti e generante 700 cavalli di potenza i quali, grazie ad un peso inferiore ai 1.400 kg, le permettono un'accelerazione e un'agilità senza limiti.

A seguire troviamo la McLaren 720S Spider, ammiraglia convertibile della casa automobilistica britannica. Sotto al suo cofano batte un cuore da 710 cavalli, prodotti da un V8 anch'esso bi-turbo da 4,0 litri. In potenza e coppia siamo quindi leggermente sopra la Porsche, ma il peso è un fattore negativo, perché ammonta a 1470 kg.

La Mercedes-AMG GT R Pro sembra essere lì per caso, designata quasi a sconfitta ben prima della prova, poiché i numeri le sono sfavorevoli. Il peso, per cominciare, è di 1573 kg. La potenza si limita a "soli" 577 cavalli e nonostante si tratti di una fantastica vettura pare avere davanti a sé una montagna altissima da scalare.

Non vi riveliamo la vincitrice, per scoprirlo dovrete guardare il video.