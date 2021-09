Una Porsche 928 venduta a un prezzo record: è l'auto di Tom Cruise in Risky Business

Se cercate una Porsche 928 di seconda mano, solitamente ve la cavate spendendo meno di 18.000 euro per modelli in ottime condizioni. Quella che vedete in foto invece è stata battuta all'asta a 1.980.000 dollari, al cambio 1.690.326 euro, e ovviamente c'è un motivo ben preciso.

Stiamo parlando di una Porsche 928 che ha conquistato Hollywood, apparsa nel film Risky Business con Tom Cruise. La vettura venduta è stata guidata proprio dall'attore americano durante le riprese, la stessa che Cruise ha utilizzato prima della produzione vera e propria del film per familiarizzare con il cambio manuale - negli USA infatti è molto raro trovare auto col cambio manuale, la quasi totalità è d'importazione fra l'altro, proveniente dall'Europa come questa Porsche.

Nel film ne furono in realtà utilizzate tre, tutte identiche, quella battuta all'asta a una cifra record (almeno per la 928) è stata la Porsche usata per l'iconico inseguimento. L'idea di utilizzare una Porsche 928 venne all'epoca della realizzazione del film, all'inizio degli anni '80, al regista e sceneggiatore Paul Brickman, che la considerò meno comune e più caratteristica della più famosa 911. Inoltre in quegli anni era sul mercato da poco (è stata lanciata nel 1977) ed era considerata una novità assoluta. Acquistata di colore verde, fu riverniciata in beige appositamente per le riprese.

