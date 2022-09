Questa Porsche 928 eroga 3.000 CV ed è la regina delle drag rage

Per le finali dell'Hot Wheels Legends Tour 2022 il noto marchio delle macchinine ha selezionato una concorrente assolutamente degna di nota. Stiamo parlando di una incredibile Porsche 928 del 1978 che, attraverso modifiche intensive, mette in campo numeri da capogiro.

Come potreste notare voi stessi dalle immagini in fondo alla pagina, la sportiva tedesca specializzata nelle drag race schiera un enorme V8 sovralimentato. Il suo proprietario, tale Dan Humphreys, l'ha dotata di un propulsore da 9,4 litri costruito da Steve Morris e l'ha abbinato a un compressore Whipple da 9,8 litri. Così facendo ha portato l'output complessivo a ben 3.000 cavalli di potenza, scaricati sull'asfalto tramite pneumatici estremamente larghi e tali da garantire il massimo attrito con l'asfalto.



Ovviamente ritoccare soltanto il motore non avrebbe avuto molto senso, e infatti Humphreys ha modificato anche alettone posteriore, sistema di scarico e tanto altro, per non parlare dei due paracadute utili a rallentare la macchina in seguito all'esibizione.



Detto questo, per la Porsche 928 non sarà comunque facile aggiudicarsi la competizione, in quanto le rivali sono altrettanto agguerrite. Tra di esse c'è una Dodge Rat Rod diesel del 1931, una Volkswagen Beetle del 1968 mossa da motore Volvo a cinque cilindri (esiste anche una VW Beetle con motore jet) e una Buick Riviera dal 1969.



A proposito di gare di accelerazione peculiari, vogliamo segnalarvi il testa a testa tra Porsche 911 Turbo e due KTM: una supernaked stradale e la RC16 MotoGP di Pedrosa.