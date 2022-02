Questa Porsche 928 abbandonata è stata lavata dopo 15 anni: il video documenta tutto

Negli ultimi tempi su YouTube sono apparsi sempre più canali dedicati alla cura dell’auto, e in particolare quelli che si dedicano al cosiddetto “car detailing”,ossia il riportare l’auto alle condizioni pari al nuovo, pulendo nei minimi particolari interni ed esterni. E in questo caso assistiamo alla rinascita di una Porsche 928 abbandonata.

Infatti quando ci si imbarca nel restauro di una vettura, a prescindere dal suo stato, tutto deve partire da un attento e amorevole lavaggio, che possa mettere in mostra immediatamente le eventuali magagne presenti, e che permetta di lavorare con più efficienza nelle fasi successive.

La Porsche 928 (il primo modello nella storia di Porsche a montare un motore V8) che vedete era stata abbandonata dal suo vecchio proprietario, ma il team di Ammo NYC è riuscito a contattarlo per recuperare l’auto e darle così nuova vita. Dopo aver passato 15 anni dimenticata all'esterno di un garage immerso nella foresta, l’auto non se la passava affatto bene, anzi, negli anni è diventata anche un riparo per piccoli topi di campagna come vedremo tra un attimo.

Dopo una prima occhiata sulle condizioni della sportiva tedesca, il team ha capito subito che la situazione era piuttosto tragica, tanto da ammettere di essere di fronte al caso più problematico mai affrontato fino a quel momento. La carrozzeria è apparsa subito particolarmente provata dagli anni di abbandono, e su alcune parti era cresciuto addirittura del muschio.

Successivamente, nelle prime fasi del lavaggio, si è capito che i piccoli roditori si erano annidati nel vano motore, non a caso parte del rivestimento interno del cofano risultava rosicchiato, e procedendo nel lavaggio hanno poi scoperto che la protezione in plastica al di sotto del motore era diventata una sorta di vasca che negli anni ha contenuto i vari bisogni fisiologici dei topolini.

Anche questo fa parte del gioco quando si decide di restaurare un classico del passato, ma vedere tutto il processo di pulizia, filmato e raccontato nei minimi particolari, ha un incredibile fascino. Vedere l’auto che piano piano torna a splendere è un piacere, e inoltre il video offre interessanti spunti per chiunque avesse intenzione di cimentarsi nell’arte del car detailing.

