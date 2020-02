La Porsche 924 Carrera GTS è più rara di un unicorno, e quindi il suo prezzo è stellare

In genere la Porsche 924 non è la più desiderata dagli amanti del brand tedesco, ma il modello del quale vi parliamo oggi merita l'attenzione di tutti gli appassionati, a meno che non riusciate a mandar giù il suo esorbitante costo.

Di tanto in tanto la casa di Stoccarda costruisce edizioni limitate delle sue gloriose auto sportive, come la 911 R o la 964 Carrera RS. Oggi però è finita all'asta una 924 Carrera GTS del 1982, e verrà battuta dalla famosa casa d'aste RM Sotheby's a Parigi, il prossimo 5 Febbraio. Si prevede un costo tra i 220.000 e i 280.000 euro vista l'unicità della vettura: ne sono stati assemblati soltanto 59 esemplari, inclusi i 15 destinati alle corse.

La 924 Carrera GTS deve le sue origini alla 24 Ore di Le Mans. Infatti Porsche, all'inizio degli anni '80, progettò le 924 Carrera GT da omologare per la competizione d'endurance, e da lì l'idea di sviluppare unità speciali per i consumatori e soprattutto per i fan del marchio. Questo specifico modello è restato un anno negli stabilimenti Porsche, prima di lasciare il proprio nido verso la metà del 1982.

Sotto al cofano trova spazio un quattro cilindri da 2,0 litri che, secondo la casa d'aste, produce 267 cavalli di potenza. Sono gli stessi della 924 GTS Clubsport, infatti la GTS "liscia" dovrebbe garantirne 249. Probabilmente siamo davanti ad un modello particolarmente raro. Durante la sua permanenza presso Porsche l'unità ha percorso un totale di 8.300 km, e le sue condizioni sono eccellenti.

Prima di lasciarvi alla fantastica galleria in calce vi rimandiamo ad una buona notizia per l'ultima creazione del brand: la Taycan Turbo S è stata portata da 0 a 96 km/h in appena 2,4 secondi: un tempo incredibile. Meno incredibili le performance in autonomia per singola carica, anche se non sono completamente da buttare.