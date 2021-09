La Porsche 919 Hybrid che ha vinto a Le Mans nel 2015 va all'asta, ma è un 'modellino'

La Porsche 919 Hybrid è stata un’auto da corsa che non verrà certo dimenticata all’interno dell’azienda tedesca, dato che nel 2014 ha sancito il ritorno di Porsche nella massima categoria delle competizioni endurance dopo un’assenza di 16 anni. Il prossimo mese andrà all’asta, ma non sarà proprio la stessa vettura...

L’auto originale infatti riposa tranquilla nel Porsche Musuem a Zuffenhausen, mentre quella che vedete è “soltanto” una showcar, ossia una di quelle vetture che ricalca al millimetro le fattezze dell’auto originale, ma sotto la carrozzeria è priva di meccanica, proprio per essere trasportata ed esposta facilmente ai vari saloni e fiere in giro per il mondo.

Porsche costruì 13 showcar dedicate alle 919 Hybrid, non stiamo parlando quindi di una replica messa assieme da un appassionato, ma di una vettura costruita direttamente dall’azienda, seguendo gli stessi dati CAD dell’auto da competizione che ha corso, e poi vinto, nella categoria LMP1 del campionato mondiale endurance, portandosi a casa il primo premio della leggendaria 24h di Le Mans nelle edizioni 2015, 2016 e 2017.

La carrozzeria è la riproduzione perfetta dell’auto originale, ma al posto della costosa fibra nera c’è la vetroresina, e sotto di essa non troverete il telaio monoscocca in carbonio, ma un telaio in acciaio, che assieme servono a contenere i costi e soprattutto il peso, dal momento che questo tipo di vetture diventano una sorta di grossi soprammobili da spostare da una parte all’altra del pianeta.

Questa showcar in particolare veste la stessa livrea dell’auto che ha vinto a Le Mans nel 2015, guidata dall’equipaggio composto da Earl Bamber, Nick Tandy e Nico Hulkenberg, l’ex pilota Formula 1 che tagliò il traguardo dopo le 24 ore di gara. L’auto verrà messa all’asta attraverso RM Sotheby's dal 6 al 13 ottobre prossimi, e anche se non c’è ancora una cifra stimata riguardo al suo valore, molto probabilmente non si tratterà di un capriccio alla portata di tutti.

Pensate che un modellino in scala 1:8 della stessa vettura è stato venduto per 15 mila dollari, quindi il prezzo di un modello in scala reale e limitatissimo è probabile che si alzerà notevolmente. E di recente abbiamo trovato un'altra showcar in vendita, ossia la McLaren MP4-26 portata in gara da Lewis Hamilton nel 2011, che in quell’occasione partiva da un prezzo di 25 mila euro.