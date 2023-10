Una Porsche 918 Spyder contro una Peugeot Rallycross: chi vincerà?

Dopo l'ultimo incredibile Drag Rece fra BMW M5, Mercedes E63 S AMG e Audi RS6, questa nuova sfida tra una Porsche 918 Spyder e una Peugeot 208 fortemente modificata per il rallycross ha visto entrambi i veicoli competere in una serie di gare di resistenza su un quarto di miglio.

Porsche 918 Spyder: È una supercar ibrida ad alte prestazioni con un motore V8 aspirato da 4,6 litri montato posteriormente, abbinato a un motore elettrico sull'asse anteriore. Insieme, producono un massimo di 875 cavalli o 887 cavalli con 1.280 Nm di coppia. La 918 Spyder pesa 3.690 libbre o 1.674 chilogrammi ed è notevolmente costosa, con un prezzo di circa 1.5 milioni di euro. Dall'altro lato Peugeot 208 Rallycross è una versione pesantemente modificata dell'omonima berlina. Ha un motore turbo da 2,0 litri che eroga 620 CV o 611 CV, anche se i dettagli sulla coppia non sono stati forniti.

Le gare sono state spettacolari fin dal primo tentativo. La Peugeot ha mostrato la sua abilità nel partire rapidamente, mentre la Porsche sembrava inizialmente in difficoltà, quasi ferma a soli 5 miglia orarie. Tuttavia, la potenza della Porsche ha preso il sopravvento nella seconda metà della gara, permettendole di vincere con un margine di circa due lunghezze d'auto. Nel secondo tentativo, la Peugeot ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di partire velocemente e ha vinto la gara. La terza gara è stata altrettanto epica, con entrambe le auto testa a testa durante la prima metà.

La Porsche ha registrato il tempo più veloce nel quarto di miglio, completandolo in 10,1 secondi, mentre la Peugeot ha impiegato 10,5 secondi. Dopo queste cinque intense sfide, i due veicoli hanno partecipato a una sorta di gara di resistenza, in cui la Porsche ha chiaramente avuto il vantaggio, dato che l'auto da rallycross non era progettata per percorrere strisce diritte di mezzo miglio.

