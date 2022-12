Porsche 918 Spyder, ecco come la immagina Fanart Design: 'morbida' e maestosa

Porsche sta lavorando da tempo a un'erede della 918 Spyder, gioiello ibrido prodotto dall'azienda di Stoccarda fino al 2015. In attesa di notizie ufficiali c'è chi ha provato ad anticipare il design della prossima fuoriserie tedesca, e fra i tanti render apparsi in rete merita senza dubbio menzione quello di Francesco Artusato.

Si tratta di un artista digitale italiano, noto anche come Franart Design, che ha mostrato negli scorsi giorni, con tanto di video e foto, la sua idea della splendida Porsche 918 Spyder, recente protagonista di una sfida con Pedrosa.

Il render della nuova Porsche 918 Spyder è stato realizzato dal designer con il celebre motore grafico Unreal Engine e il prototipo appare davvero riuscito, con forme equilibrate ma nel contempo possenti, e che ad alcuni hanno richiamato in parte lo stile della Bugatti, essendo la Porsche immaginata da Artusato dalle linee 'morbide'. Un progetto che resta comunque in linea con lo stile recente dell'azienda tedesca e del suo designer Michael Mauer, e non mancano i riferimenti alla 918 originale. In particolare possiamo trovare accenni al precedente modello nella griglia anteriore, nelle porte e nei parafanghi.

Nel video si possono notare anche le inquadrature dall'alto della “nuova” 918, con un focus sul cofano anteriore che richiama la Porsche 911 GT1 “homologation special”, mitica auto da corsa di metà anni '90 nella sua versione stradale. Meritevoli d'attenzione anche i cerchi in lega, in perfetto stile racing, per un concept che appare davvero ben fatto.

A questo punto non ci resta che attendere notizie certe in merito alla nuova Porsche 918 Spyder, erede della supercar ibrida che ha dettato legge in quanto a supercar a metà anni 2010 assieme alla McLaren P1 e alla Ferrari LaFerrari. I tempi purtroppo sono ancora lunghi, visto che la supercar dovrebbe vedere la luce solo nel 2025, nel frattempo possiamo goderci il render di Franart, ma anche i disegni della nuova Porsche 918 spyder da 1.000 cavalli.