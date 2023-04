Una Porsche 917 Gulf 'magica': al suo interno un'incredibile pista per le macchinine

Una pista per le macchinine a dir poco speciale quella che è stata scovata sul web in queste ore: esternamente sembra una Porsche 917, monoposto che ha fatto la storia del motorsport, ma quando la si solleva appare la magia.

Al suo interno vi si trova infatti una delle piste per le slot car più incredibili di tutti i tempi, tenendo conto che il suo involucro è appunto un'iconica Porsche 917 con tanto di livrea Gulf azzurra e arancio, in scala 1 a 1.



La vettura presenta gli pneumatici autentici della monoposto che corse a Le Mans, nonché cerchi in alluminio e fari e fanali posteriori quanto anteriori completamente funzionanti. Ma il meglio deve ancora arrivare visto che, premendo un pulsante sulla capotte della stessa auto da gara tedesca, la carrozzeria si apre verso l'alto a mo' di guscio di conchiglia, rivelando una pista per le automobiline in scala 1:32, che riproduce in maniera assolutamente fedele il mitico circuito di Le Mans, dove si svolgerà la leggendaria gara (tra l'altro la 100esima nella storia), il prossimo 10 giugno.



Anche lo storico circuito francese presenta dei dettagli a dir poco fantastici, come ad esempio i lampioni funzionanti, la segnaletica e i cartelloni pubblicitari, tutti ovviamente risalenti all'epoca in cui corse la Porsche 917, negli anni '70 e '80.



La monoposto tedesca era tornata di moda non molto tempo fa per un video in cui compariva la stessa Porsche 917 accesa senza controllare la marcia, un disastro sfiorato, ed ora sta rivivendo grazie a questo gioco per grandi e piccini.

Splendido il fienile Martini ma anche l'iconico ponte di pneumatici Dunlop che sovrasta il rettilineo. I guard rail sono inoltre costruiti in alluminio, ed il tutto è stato realizzato a mano, compresi i pali in legno invecchiato, per un'atmosfera davvero suggestiva.



Ovviamente per poter godere di cotanta bellezza servono anche le macchinine e all'interno ne troviamo ben 19, fra cui una Ford GT40, una Ferrari 512 Coda Lunga, una Lola T70, una Porsche 917 in livrea Martini e una Porsche 917 in livrea Gulf di Steve McQueen a Le Mans, messa all'asta pochi mesi fa tra l'altro. Vi si trova anche la Porsche 917K con livrea Salisburgo che fu portata alla vittoria da Hans Herrmann e Richard Atwood alla 24 Ore di Le Mans del 1970. Per completare il tutto, spazio a due sgabelli e due controller.



Al momento la Porsche 917 Gulf slot car è in vendita presso la cittadina di Waltham, Massachusetts, ma il prezzo non è stato reso noto: siamo certi che valga davvero parecchi soldi.