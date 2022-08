La Porsche 914 degli anni '70 si rifà il look: ecco la versione completamente EV

Il mercato dell'elettrico ha spinto numerose case automobilistiche ad investire su questo fronte. Seppur leggermente in ritardo, anche Porsche ha iniziato ad indirizzare le proprie risorse sul settore e nei prossimi due anni dovrebbero arrivare la Boxster e la Cayman EV, le due sportive completamente elettriche di produzione dell'azienda.

Qualche mese fa il direttore finanziario di Porsche ha parlato della possibilità che entro i prossimi anni i guadagni dalle auto EV supereranno quelli delle auto a motore termico. Ad ogni modo, qualcuno ha provato a customizzare la propria Porsche 914, frutto di una collaborazione con Volkswagen tra il 1968 e il 1977, in una variante totalmente elettrica.

La vettura è stata arricchita di un motore elettrico HPEVS AC-50 e di un parco batterie da 36 CALB LiFeP04. Gli interni sono stati solo leggermente rivisti per quanto riguarda il tachimetro, mentre gli esterni restano più o meno gli stessi a parte il paraurti che non rivede più quelle travi americane obsolete montate per le normative sugli incidenti negli anni '70. Non ci sono purtroppo informazioni su quanti Km l'auto più compiere con una singola carica o sul tempo di ricarica, tuttavia il motore elettrico dovrebbe fornire fino a 97CV di potenza, qualcosa in più rispetto alla versione originale.

In calce alla notizia potete comunque dare un'occhiata più da vicino a questa Porsche 914 EV. E voi, invece, cosa ne pensate di questa macchina, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.