La Porsche 914/6 GT più costosa di sempre: venduta a 1 milione di dollari

Quella che state ammirando in foto è la Porsche 914 più costosa di sempre: è stata infatti battuta all'asta per un prezzo di 1 milione di dollari (o quasi), a Scottsdale, in Arizona.

Quest'anno l'asta di Scottsdale di . ha davvero regalato grandi emozioni, è stata ad esempio venduta una eccezionale collezione di auto appartenuta all'attore Paul Walker, purtroppo scomparso prematuramente a causa di un incidente stradale. Fra i lotti si è inserita anche una straordinaria Porsche 914/6 GT del 1970, il cui prezzo stimato andava dal milione di dollari a 1,3 milioni.

Le previsioni ci sono andate vicine, il martello ha infatti sancito una vendita a 995.000 dollari. Parliamo di una vettura pensata esclusivamente per il mondo delle competizioni, worldwide ne esistono diverse di unità GT, alcune di queste però hanno iniziato la loro vita come 914/6s, per essere elevate a GT solo successivamente.

Vetture che montavano in origine un motore 2.0 flat-six ottimizzato per la gara, pannelli esterni in fibra di vetro per tenere a bada il peso e copriruota più larghi. La gara di debutto per la 914/6 GT è stata la 24 Ore di Le Mans nel 1970, piazzandosi come prima nella categoria di riferimento, sesta overall, una partenza davvero niente male. (Credit foto: Gooding & Co. e Brian Henniker)