Porsche 911 versione camper: ecco la tenda ufficiale da 5.000 euro

Chi l'ha detto che i proprietari di Porsche 911 e in generale delle sportive di Stoccarda, non amino il campeggio? Lo sa bene la casa automobilistica tedesca che ha deciso di realizzare una tenda apposita da apporre sul tetto della fuoriserie.

La sportiva più classica di tutti i tempi torna a rubare le scene, e dopo lo studio che ha giudicato la Porsche 911 l'auto che rapisce lo sguardo, eccola di nuovo al centro delle cronache motoristiche questa volta per un campeggio decisamente particolare. La tenda in questione, ufficiale Porsche, è una tenda da tetto che trasforma la belva tedesca in una costosissima camera d'hotel. Ovviamente non si tratta di una tenda normale, bensì di un oggetto di assoluta qualità, in linea con il prestigio del marchio che porta sul lato.

Sono presenti ad esempio tre diverse finestre, due sui lati, e una vicino al tetto. Di conseguenza potrete godervi il cielo stellato sdraiati comodamente sopra la vostra Porsche. Al suo interno ci possono stare due persone visto che la superficie totale è di circa 3 metri quadri (lunghezza 210 centimetri per 130 di larghezza), e il design appare davvero ben riuscito tenendo conto che ricorda proprio il profilo della Porsche 911. Nel pacchetto troviamo anche il materasso, realizzato in poli-schiuma, mentre le pareti della tenda sono in materiali compositi e cotone, oltre che il metallo antiruggine presente sulle cerniere per proteggere la struttura dalle intemperie.

Porsche ha previsto anche un'ulteriore copertura impermeabile per l'ingresso, nel caso in cui dovessero verificarsi delle forti precipitazioni. Ma guai a pensare che la tenda sia utilizzabile solo in caso di clima fresco, visto che al suo interno è presente una fodera trapuntata isolante, che protegge quindi sia dal freddo quanto dalle alte temperature. E a proposito di caldo, sono previste delle zanzariere sulle finestre oltre che una funzione oscurante per bloccare la luce del sole.

La tenda, sviluppata dal Weissach Development Center e co-progettata dallo Studio FA Porsche, può essere apposta sulla Porsche 911, la Macan, quindi Cayenne, Panamera e Taycan, ad eccezione dei modelli GT, Targa e Cabriolet. E' possibile viaggiare con la tenda chiusa sul tetto fino a 130 km/h, mentre le colorazioni sono grigio chiaro o scuro. Infine il prezzo, 4,980 euro che potrebbe ulteriormente lievitare nel caso volessimo aggiungerci vari oggetti da abbinare come scarpe ad hoc, una coperta riscaldabile o un organizer per zaini. Sicuramente un oggetto davvero di pregio e ricercato anche nel nostro Paese, tenendo conto che nel 2022 Porsche ha registrato il record di vendite in Italia.