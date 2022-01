Una Porsche 911 Turbo S è in vendita ad una cifra folle: optional carissimi!

Perché un concessionario Porsche dell’Illinois propone una Porsche 911 Turbo S del 2021 a 464.000 dollari, circa 415.000 euro al cambio attuale, quando il prezzo di listino è di 207.000? Un tentativo per imbrogliare qualche ignaro ricco cliente? Tutt’altro, questa 911 Turbo S è dotata di ben 160.000 dollari di optional.

I conti non tornano, vero? Beh, il concessionario si giustifica con la rarità dell’allestimento e con il particolare momento del settore, con poche auto in consegna a causa della crisi dei chip. Ma torniamo agli optional. Qualcuno ha effettivamente speso l’equivalente di una 992 GT3 per personalizzare all’estremo la sua 911 Turbo S. Il trattamento è ad opera del programma ufficiale Porsche Exclusive Manufaktur. La vernice è particolarissima, è stata battezzata Urban Bamboo ed è una delle poche tonalità di tipo Chromaflair: il colore muta a seconda della luce e dell’angolo di visione.

La testata Carscoops ha perfino chiesto a Porsche a quanto ammontasse il costo della particolare vernice e la risposta non ha risolto i dubbi: “Non esiste un prezzo fisso per Chromaflair.” Sappiamo tuttavia che alcune Porsche vendute con vernici simili avevano elencato l’optional ad un prezzo medio di 85.000 euro.

Vista la tipologia di vernice, il trattamento rende più dal vivo che in foto, tuttavia guardando le immagini - visibili nella galleria in calce - troviamo splendida questa rara Porsche 911 Turbo. Gli optional non finiscono qui, perché il cliente ha voluto degli interni che ricordassero quelli della originale 930 Turbo; non mancano tetto in carbonio, scarico sportivo color argento ed un impianto stereo della Burmester. Nessun intervento meccanico: la vettura è spinta dal classico sei cilindri contrapposti turbo da 650 CV.

Il concessionario ne ha annunciato la vendita un anno fa, per poi annullare il tutto, e ora è alla ricerca di un appassionato Porsche che voglia aprire il cuore, e il portafoglio, ad una serie di optional costosissimi.

Negli ultimi tempi Porsche sembra attentissima alla sua storia, ad esempio ora le ricostruzioni Singer potranno contare su motori elaborati e certificati da Porsche. Di sapore vintage anche la Porsche 911 Safari, misterioso esemplare più volte immortalato dalle foto spia.