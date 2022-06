Porsche 911 Turbo S sfida McLaren 720 e Lamborghini Aventador SVJ: che gara!

Dopo avere visto la sfida tra Lamborghini Aventador SVJ e Suzuki Hayabusa GSX-1300RR grazie agli appassionati content creator di carwow, grazie agli stessi YouTuber assistiamo alla drag race definitiva tra Lamborghini Aventador SVJ, Porsche 911 Turbo S e McLaren 720: chi avrà la meglio tra le tre supercar?

Scopriamole prima nel dettaglio, sulla carta: a partire dalla affidabilissima Porsche, troviamo sotto il cofano un motore a sei cilindri biturbo da 3,8 litri in grado di erogare 650 CV e 800 Nm di coppia. La vettura, dunque, è dotata di trazione integrale e punta la bilancia a 1.640 kg. Segue la Aventador proveniente da Sant’Agata Bolognese, più leggera della Porsche con un peso di 1.525 kg e più potente grazie a un V12 da 6,5 litri capace di arrivare a 770 CV e 690 Nm. Infine, la più leggera delle tre è la McLaren 720S da 1.420 kg e con un V8 biturbo da 4 litri per ben 720 CV e 770 Nm, ma trazione posteriore.

Nonostante più partenze dubbie tra jump start e problemi tecnici, alla fine si è stabilito che la Porsche ha raggiunto il quarto di miglio in 10,4 secondi battendo tutti con partenza da fermi, seguita dalla Lamborghini a 10,6 secondi e dalla McLaren con 11 secondi. Dopodiché, gli YouTuber hanno deciso di destreggiarsi in una gara con partenza in movimento con impostazione base e sportiva: nel primo caso la tedesca ha superato la 720 di pochissimo al traguardo, lasciando l’italiana dietro; nel secondo, invece, la McLaren ha staccato tutti lasciando la battaglia alla SVJ e alla 911 Turbo S.

Infine, il test dei freni ha mostrato l’ottimo kit della Aventador e della Porsche, mentre la supercar di Woking è stata la più debole del trio.

Consigliamo, ovviamente, la visione integrale del video per scoprire tutti i dettagli di questo confronto su pista.

