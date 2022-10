Porsche 911 Turbo S nuova regina della Pikes Peak: è suo il record tra le auto stradali

Finora il record della Pikes Peak tra le vetture stradali era saldo tra le mani della Bentley Continental GT che nel 2019 segnò un tempo di 10 minuti e 18 secondi, ma poche settimane fa la sportiva inglese è scesa dal trono perché la corona di regina della Pikes Peak è passata alla Porsche 911 Turbo S guidata da David Donner.

Il pilota statunitense aveva intenzione di battere il record e di scendere sotto i 10 minuti in occasione della centesima edizione della Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) tenutasi lo scorso giugno, ma il mal tempo non ha permesso di portare a termine l’impresa, sebbene la 911 Turbo S numero #000 si sia portata a casa la vittoria di classe e un secondo posto nella classifica assoluta (gustatevi il video onboard della Porsche 911 Turbo S durante la 100th Pikes Peak International Hill Climb).

Sul finire di settembre però, Donner è tornato sulla famosa lingua d’asfalto per completare il piano iniziale, e alla fine ha siglato il nuovo record per le vetture di produzione con un tempo di 9 minuti e 53 secondi, ovvero 25,9 secondi più veloce del record precedente, registrato da Bentley.

L’auto utilizzata per il record era la stessa con cui ha corso a giugno, ancora vestita della stessa livrea col triplo zero sulla portiera. Inoltre, prima di effettuare la prova cronometrata la Porsche ha dovuto sottostare nuovamente ai controlli tecnici di rito, esattamente come avviene prima dell’inizio dell’evento ufficiale.

L’auto utilizzata è analoga a quella che si compra dal concessionario, con tanto di cerchioni di serie e pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2. Le uniche modifiche riguardano la dotazione interna, per ovvi motivi di sicurezza (rollbar, sedili e cinture da corsa, estintore), e la correzione dei parametri del motore per adeguarli all’altitudine elevata (si parte a quota 2860 metri fino ai 4300 metri del traguardo).

“Il nostro obiettivo era di acchiappare il record delle auto di serie al centesimo anniversario, ma finalmente siamo stati felici di vedere cosa può fare questa macchina", ha detto Donner. "Siamo stati benedetti dal bel tempo per impostare tempi veloci senza esercitazioni in due mattine fredde con una luce non ottimale. La PPIHC e la Pikes Peak Highway sono state molto di supporto e accomodanti e il nuovo Course Time certificato consentirà ad altri di lasciare il segno su Pikes Peak per anni a venire".

