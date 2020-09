Porsche 911 Turbo S e Lamborghini Huracan Evo sono le rapidissime: chi vince tra le due?

La recentissima Porsche 911 Turbo S e la Lamborghini Huracan Evo Spyder è risaputo siano tra le più veloci supercar in assoluto ad essere attualmente disponibili sul mercato, almeno in termini di accelerazione. La prima ad esempio ha dimostrato di poter stracciare persino una McLaren 720S, ma quale delle due è più rapida, la tedesca o l'italiana?

Da una parte c'è la Porsche, la quale si muove grazie a un poderoso sei cilindri in linea bi-turbo da 3,8 litri. Il propulsore eroga ben 650 cavalli di potenza e, grazie anche ad un cambio a PDK a doppia frizione a al suo sistema all-wheel drive, scatta da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e arriva a 330 km/h.

All'altro angolo, con una filosofia ingegneristica piuttosto differente, si presenta la Lamborghini Huracan Evo Spyder, la quale monta un enorme V10 aspirato da 5,2 litri che scarica sull'asfalto 640 cavalli di potenza tramite un cambio a doppia frizione e ad un sistema all-wheel drive. I numeri ufficiali parlano di uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,1 secondi e di una velocità massima pari a 325 km/h.

Ecco, detto questo possiamo notare che le differenze, tralasciando lo 0 a 100 km/h della Lambo inficiato dal peso aggiuntivo per la variante Spyder, sono davvero minime. Per scoprire qual è la più veloce tra le due i ragazzi del canale YouTube AutoTopNL hanno condiviso un video che le vede scontrarsi direttamente. All'atto pratico la Porsche ha ottenuto uno 0 a 100 km/h in 2,84 secondi, mentre la rivale ha fatto leggermente meglio del previsto con un tempo di 2,94 secondi.

Il test ha previsto anche un'altra prova, e cioè quella relativa al raggiungimento dei 200 km/h da ferme. La Porsche ha impiegato appena 8,94 secondi, e cioè un tempo fenomenale, mentre la Lambo ci ha messo 9,52 secondi. Sul quarto di miglio le differenze sono state davvero risibili, con la 911 Turbo S a trionfare con 10,42 secondi alla linea del traguardo, mentre la Huracan Evo Spyder si è posizionata appena dietro fermando il cronometro a 10,53 secondi.



Per concludere restando in tema di gare d'accelerazione vi consigliamo di dare un'occhiata ad un interessante scontro tra una Lamborghini Huracan Evo e la Ferrari F8 Tributo: ecco l'esito. In ultimo ci pare doveroso menzionare l'ottima prestazione di una Porsche 911 Carrera S sul dritto, poiché ha battuto persino la Chevrolet Corvette C8.