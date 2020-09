La Porsche 911 Turbo S è 'la migliore 911 di sempre'

La Porsche 911 Turbo S ha già ricevuto numerosissimi plausi. Vuoi per la sua fenomenale aerodinamica, vuoi per le sue grandi doti in accelerazione, vuoi per i numeri duri e puri, la stragrande maggioranza del pubblico è apparsa sinceramente soddisfatta su quest'ultima generazione di 911.

Quest'oggi si unisce al coro anche Kyle Cheromcha di The Drive attraverso affermazioni generalmente lusinghiere:"E' rapida, ed è veloce. Estremamente veloce e, di fatto, su strade altamente tecniche soltanto altre setto o otto vetture di serie possono tenere il passo al momento. E mentre in pratica è tutt'altro che 'economica', è veloce abbastanza da disintegrare bolidi che richiedono somme a sette zeri."

A sostenere le sue parole abbiamo i dati, perché la Porsche 911 Turbo S di ultima generazione monta un sei cilindri in linea da 3,8 litri il quale, abbinato ad un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione all-wheel drive, scarica sull'asfalto ben 650 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia. Secondo il produttore tedesco la macchina può scattare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e arrivare persino a superare i 330 km/h.

Elogiata poi da Cheromcha anche la nuova piattaforma sulla quale la 911 si basa, che porta in dote migliorie come la funzionalità proprietaria denominata Porsche Active Suspension Management. Menzionato inoltre un grip eccellente, un sistema frenante migliorato e tante altre modifiche le quali spostano la barra verso l'alto come mai prima d'ora.



Nel caso voleste approfondire vi rimandiamo alla fonte in calce, mentre una galleria in fondo alla pagina va a testimoniare il test drive. Prima di lasciarvi andare però vogliamo mostrare una interessante drag race, che ha visto protagoniste la Porsche 911 Turbo S, una BMW M8 Competition e una Nissan GT-R modificata: chi la spunta?