Porsche 911 Turbo S contro due KTM: una supernaked stradale e la RC16 MotoGP di Pedrosa

Il team di carwow ci ha già dimostrato in diverse occasioni quanto sia veloce la Porsche 911 Turbo S, specialmente quando si tratta di scattare da fermo verso l’orizzonte, ma il test di quest’oggi sarà duro per la sportiva di Zuffenhausen, che dovrà vedersela contro le due ruote KT, una Superduke R 1290 EVO e la RC16 da MotoGP.

Dani Pedrosa e la sua KTM RC16 hanno sfidato una Lamborghini Huracan da oltre 1.000 CV, e oggi devono fare i conti con la supersportiva tedesca, sapendo di poter contare su prestazioni fuori dal comune. La RC16 che vedete è la moto utilizzata nel campionato del mondo MotoGP del 2017, ed è dotata di tutti i sistemi elettronici più recenti, come il sistema che abbassa il posteriore della moto per farla scattare in maniera ancor più efficace. Sotto alla carena c’è un motore V4 da 1.000 cc che eroga circa 270 CV e 120 Nm di coppia, che devono spostare un peso piuma di 157 kg.

L’altra due ruote è più tradizionale, ma si tratta comunque di un missile stradale privo di riparo aerodinamico, ovvero la KTM Superduke R 1290 EVO, che per l’occasione sfoggia anche alcuni pezzi speciali presi dal catalogo KTM. Il telaio a traliccio arancione nasconde un motore bicilindrico a V da 1.301 cc che eroga 185 CV e 140 Nm di coppia, e ognuno d questi puledri deve muovere soltanto un kg, visto che la moto pesa 185 kg, raggiungendo così il tanto ambito rapporto peso-potenza perfetto.

La Porsche 911 Turbo S è una presenza ormai nota, ma ricordiamo comunque che sotto al cofano monta un motore flat-six twin-turbo da 3.8 litri che offre 650 CV e 800 Nm di coppia, scaricati a terra grazie alla trazione integrale e alla trasmissione automatica doppia frizione a 8 rapporti e con launch control. Il peso di 1640 kg non è trascurabile, ma la potenza è tanta e ha dimostrato di essere irresistibile sul quarto di miglio.

Chi la spunterà dunque sul traguardo dei 400 metri? Fate le vostre previsioni e godetevi la sfida, anche se in questa circostanza il risultato è piuttosto scontato.