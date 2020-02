La Porsche 911 Turbo S doveva mostrarsi a Ginevra, ma un leak svela tutto

Alcuni giorni fa erano state pubblicate in anticipo le immagini riguardanti l'imminente Porsche 911 GTS in un colore verde molto particolare, ma adesso la attesissima 911 Turbo S ha ricevuto una sorte peggiore, perché sono apparse su Instagram delle foto che la raffigurano ben due settimane prima del reveal del Salone dell'automobile di Ginevra.

Le potete vedere tramite la galleria in fondo alla pagina, o andare sulla pagina Instagram del sito spagnolo Cochespias.net. Gli scatti paiono esser stati scattati con uno smartphone e mostrano la macchina, chiaramente caratterizzata dalla dicitura 911 Turbo S, senza alcun camuffamento all'interno di un parcheggio.

Le versioni Turbo e Turbo S della famosissima supercar tedesca monteranno lo stesso motore delle sorelle minori. Parliamo di un sei cilindri in linea da 3,8 litri, che in questo caso gode due poderosi compressori in aggiunta a componenti prese di peso dalla variante più estrema GT2 RS. I cavalli dovrebbero quindi essere almeno 620, ma questo non ci è ancora dato saperlo al momento.

La Turbo senza la "S" subirà lo stesso trattamento, ma ci si aspetta una potenza di circa 570 cavalli, circa 30 in più rispetto al vecchio modello. Entrambi i modelli beneficeranno poi di nuovi pacchetti in grado di aumentare il carico aerodinamico, e includeranno passaruota posteriori allargati, un alettone posteriore fisso, prese d'aria laterali e paraurti anteriori e posteriori disegnati appositamente.

Il grande successo riscosso finora da questi modelli di Porsche ha spinto BMW a pensare a una concorrente diretta, una Serie 6 ideata proprio per spodestare le tedesche. Per concludere vi rimandiamo ad una interessante drag race, che vede contrapporsi l'elettrica Tesla Model 3 proprio a una Porsche 911 con motore tradizionale. Chi la spunta?