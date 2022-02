Porsche 911 Turbo S affronta Tesla Model X Plaid: differenza di 400 cavalli

È sempre più chiaro agli amanti delle drag race e tester presenti su YouTube e non solo che il SUV Tesla Model X Plaid è il più veloce al mondo ora disponibile sul mercato. A questo punto, una domanda è più che naturale: come se la cava con altre supercar? Scopriamolo nella gara contro la Porsche 911 Turbo S.

La differenza sotto il cofano è palese: abbiamo un motore da 640 cavalli, cambio a otto rapporti e trazione integrale per la vettura di Stuttgart, mentre il SUV statunitense ha tre motori elettrici che arrivano fino a 1.020 cavalli, bilanciata tuttavia dall’importante peso che rende il passaggio 0-100 km/h praticamente identico, con differenza di solamente un decimo. Per questa ragione i colleghi di DragTimes hanno deciso di mettere alla prova le due auto una contro l’altra in una tipica gara di accelerazione sulla pista del Palm Beach International Raceway in Florida, preparata per massima aderenza e velocità.

Ebbene, i numeri sulla carta sembrano rispecchiarsi nei risultati reali con l’interessante vittoria della Tesla Model X Plaid, vincendo in ogni gara di quasi un secondo sul traguardo a 400 metri. In un test, per esempio, la Model X Plaid è arrivata alla fine del tracciato in 9,7 secondi, mentre la Porsche v’è giunta in 10 secondi e mezzo. Risultati entrambi notevoli ma che, per ora e fino all’approdo internazionale della 911 GT2 RS tedesca, permetterà al SUV di avere la meglio.

