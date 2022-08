Porsche 911 Turbo S contro 918 Spyder: la sfida esotica ad alta velocità

Dopo esserci gustati la Porsche 911 Turbo S che ha sfidato Pikes Peak ad alta velocità da una visuale on-board, grazie agli YouTuber inglesi di carwow possiamo apprezzare anche una sfida tra Porsche 918 Spyder e 911 Turbo S sulla solita pista di atterraggio: chi avrà la meglio tra le due tedesche esotiche?

La gara di accelerazione tra i due prodigi della casa automobilistica di Stuttgart è imperdibile: da un lato abbiamo la Porsche 911 Turbo S con il suo V6 da 3,8 litri che sprigiona 641 CV e 800 Nm di coppia, per un peso complessivo di 1.674 chilogrammi; dall’altra parte del tratto asfaltato abbiamo invece una hypercar ibrida molto più promettente, con V8 aspirato da 4,6 litri e due motori elettrici per una potenza totale di 875 cavalli e 1.280 Newton-metri di coppia, per un peso di 1.640 kg.

Insomma, sulla carta la sfida sembra avere pochi margini di dibattito, ma è davvero così? Se non volete godervi il video nella sua interezza, di seguito trovate i risultati.

Sia il primo che il secondo round vedono una partenza anticipata da parte del conduttore dello show, alla guida della Turbo S; quindi, non fatevi ingannare dai buoni risultati della “piccola” supercar: quando la partenza avviene correttamente, la Porsche 918 Spyder riesce a guadagnare terreno a sufficienza da aggiudicarsi senza troppi problemi la vittoria. Nonostante ciò, bisogna ammettere che la 911 per un po’ riesce a tenerla a fianco.

Con la partenza in movimento la gara sembra capovolgersi, dato che la prima manche la prende la Turbo S; tuttavia, con il cambio di settaggio dell’auto è la 918 Spyder a vincere il resto delle sfide. In poche parole, il risultato previsto su carta vale anche sul manto asfaltato.

Restando in casa Porsche, eccovi la differenza tra cerchio standard e maggiorato per la 911.