Porsche 911 Turbo S contro 911 GT3 a Spa-Francorchamps: secondo voi chi vince?

Il team inglese di carwow ci ha mostrato spesso le incredibili capacità della Porsche 911 Turbo S, capace di accelerare verso il traguardo dei 400 metri con estrema facilità, ma quest’oggi ci propone una sfida diversa dal solito e lontana dai canoni a cui ci ha abituato, con la 911 Turbo S che dovrà vedersela con la sorella 911 GT3.

E con pista non intendiamo un piccolo circuito nella campagna inglese, come quello in cui carwow ha messo a confronto la 911 Carrera base contro la 911 GT3. Questa volta però, l’asticella è molto più in alto: il volto del canale YouTube, Mat Watson, in compagnia del pilota Sam Maher-Loughnan, ha intrapreso un road trip alla volta di Spa-Francorchamps a bordo rispettivamente di Porsche 911 GT3 e 911 Turbo S per scoprire quale delle due vetture risulta più veloce sul leggendario circuito belga, e vi anticipiamo subito che resterete estasiati dal risultato.

Il filmato è piuttosto lungo e ricco di informazioni e curiosità durante il viaggio di avvicinamento al circuito, ma ciò che più ci interessa è il risultato finale, che ci ha lasciato anche piuttosto spiazzati. Entrambi i protagonisti hanno registrato un giro veloce a bordo delle due vetture, e successivamente hanno analizzato i tempi sul giro con tanto di telemetria. Dunque qual è stata la più veloce tra le due Porsche 911?

Il pilota è stato più veloce del giornalista, come era era facile prevedere, ma ciò che lascia senza parole noi, ma anche i nostri protagonisti, è constatare che entrambi hanno girato più forte con la versione a cui solitamente non viene etichettata la parola track day.

Mat Wason ha segnato un tempo di 2:48 minuti con la GT3 e 2:44 minuti con la Turbo S, ma era convinto che Sam, in quanto pilota, avrebbe avuto le capacità di portare al limite la GT3 siglando un tempo migliore con la versione più specialistica, e invece ha registrato 2:41 minuti a bordo di GT3 e 2:37 minuti alla guida della Turbo S.

In realtà, dati alla mano, è evidente che nelle curve la Porsche 911 GT3 è sempre più veloce della sorellona sovralimentata ma la Turbo S prende vantaggio sui lunghi rettilinei del circuito belga grazie alla potenza extra di cui dispone. E sul finale del filmato Mat Watson ci ha svelato anche i consumi di carburante delle due vetture: durante il giro veloce la Porsche 911 GT3 ha percorso 3,5 km/litro, mentre la Turbo S è risultata più affamata di benzina, con un consumo di 2,5 km/litro.