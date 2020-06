La Porsche 911 Turbo S 2020 accelera da 0 a 327 km/h in un nuovo video

Fino a qualche decennio fa raggiungere e superare i 300 km/h era un privilegio che spettava praticamente solo alle ottimizzate monoposto di F1, oggi invece la nuova Porsche 911 Turbo S 2020 è in grado di toccare i 327 km/h come nulla fosse.

L'impresa, se così vogliamo chiamarla, è stata registrata in un video che trovate in pagina, pubblicato da Autoblog.nl. Nel filmato si vede la nuova sportiva tedesca accelerare da 0 a 327 km/h, una progressione brutale davvero da brividi. Ricordiamo che la 911 Turbo S della famiglia 992 è stata presentata durante lo scorso Salone di Ginevra - che nella realtà non c'è stato a causa del Coronavirus ma che ha spinto le varie aziende a fare presentazioni virtuali.

Parliamo dunque di marzo 2020, con la nuova 992 in grado di vantare 650 CV e 800 Nm di coppia massima. La velocità massima dichiarata dall'azienda di Stuttgart è di 330 km/h e come potete ben capire la promessa è rispettata nella realtà... Andando nel dettaglio, la nuova 911 Turbo S percorre lo 0-100 km/h in 2,7 secondi, lo 0-200 km/h invece è possibile in 8,9 secondi. Il prezzo per tutto questo ben di Dio? 224.500 euro per la variante Coupé, mentre la 911 Turbo S Cabrio si può avere a partire da 238.400 euro.