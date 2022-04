Quale Porsche 911 Turbo è la migliore? Gara imperdibile tra tutte le generazioni

Dopo avere assistito alla sfida tra Lamborghini Huracán STO e Porsche 911 GT3, grazie al team di carwow abbiamo l’opportunità di ammirare tutte le generazioni di Porsche 911 Turbo in una gara di accelerazione. Chi avrà la meglio in questo contesto?

Il filmato della durata di circa 14 minuti circola già tra i fan come una delle drag race più belle proposte dal canale, se non in assoluto sulla piattaforma di streaming, in quanto ci illustra chiaramente l’evoluzione della vettura nel corso degli anni, partendo dalla Porsche 930 Turbo e arrivando alla Porsche 992 Turbo S, per sette generazioni di puro spettacolo.

La Porsche 930 Turbo giunta sul mercato nel 1975 si presenta con un motore flat-6 turbo da 3,0 litri che produceva 256 cavalli e 329 Newton-metri di coppia, con trazione posteriore e un peso pari a 1.310 chilogrammi. Tutti questi dati sono migliorati con il tempo, passando per esempio ai 408 cavalli prodotti dalla Porsche 993 a trazione integrale e arrivando ai 650 cavalli con 800 Nm di coppia della Porsche 992 ottenuti dal motore flat-6 biturbo da 3,7 litri in dotazione sotto il cofano.

Come ci mostrerà poi il video, è evidente come dopo sette generazioni di crescita la Porsche 992 Turbo S rappresenti uno dei veicoli più performanti mai costruiti da Porsche. Il filmato è certamente uno dei più imperdibili proposti da carwow; insomma, non perdetevelo!

Nel mentre, recentemente abbiamo anche visto la Porsche 911 Dakar sul Nordschleife.