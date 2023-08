La nuova Porsche 911 Turbo Cabrio fotografata al Nurburgring

Sembra che la Porsche 911 Turbo stia per ricevere un aggiornamento. Un video spia ha catturato la versione convertibile mentre è in prova sul Nürburgring. Nel video l'auto sfreccia in pista a tutta velocità.

Nel frontale dell'auto ci sono alcuni pezzi mancanti rispetto ad altri prototipi catturati in altre riprese spia. In precedenza, alcuni esemplari presentavano lamelle verticali attive all'interno delle prese d'aria esterne del muso e una coppia di sensori al centro. Questi elementi sembrano mancare in questo nuovo. Sembra fra l'altro che Porsche 911 sarà l'unica auto del brand a non subire un'elettrificazione.

La parte posteriore dell'auto è particolarmente interessante. Sul lato del conducente, c'è un'uscita di scarico trapezoidale con due fori, mentre sul lato del passeggero c'è un'apertura ovale. L'auto è dotata anche di un'ala sul retro e uno spoiler sotto di essa. Il paraurti posteriore è coperto per nascondere le modifiche.

Il prossimo aggiornamento della Porsche 911 Turbo pare porterà diverse modifiche sia all'aspetto esterno che all'interno dell'auto, evidenziando l'impegno del marchio nel migliorare ulteriormente una delle sue linee di veicoli più iconiche.

I tempi esatti per il lancio dei modelli rinnovati della Porsche 911 rimangono ancora sconosciuti. Ci possiamo verosimilmente aspettare che la presentazione ufficiale avvenga entro la fine dell'anno.

È plausibile che la variante Carrera standard faccia il suo debutto iniziale, mentre modelli come la Turbo rivista, la GT3 e altre possano essere lanciate successivamente. Questa strategia di rilascio graduale permette a Porsche di generare interesse e attesa per la nuova gamma di modelli, mantenendo alta l'attenzione sul marchio nel corso del tempo.



