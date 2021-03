Questa Porsche 911 Turbo ha 33 anni e costa 338.000 euro: scopriamo perché

Sareste disposti a spendere oltre 330.000 euro per una Porsche 911 Turbo Cabrio del 1988, la stessa che vedete nelle foto presenti in pagina? Prima di giungere a risposte affrettate ascoltate la sua storia.

Di 911 esistono centinaia e centinaia di versioni differenti, tempo fa ne abbiamo persino vista una in grado di resistere ai proiettili, quella di oggi invece è una 911 Turbo Cabriolet del 1988 dotata del pacchetto Slantnose, che all’epoca veniva venduto dalla società di Stuttgart per 50.000 dollari extra. Un pacchetto che aggiungeva diversi elementi al design esterno rispetto alla 911 Turbo standard, oltre a un differente pulsante per il clacson sullo sterzo.

Di queste 911 Slantnose ne sono state prodotte 948, e soltanto 160 di queste sono state esportate negli Stati Uniti - come l’auto di cui ci stiamo occupando. Fra le caratteristiche distintive di questo modello troviamo anche una radio Blaupunkt Reno, un differenziale autobloccante, sedili anteriori regolabili elettronicamente in 8 direzioni, un sistema di allarme, una ruota di scorta, un compressore e tutti i manuali originali. Il tutto in aggiunta a un certificato di autenticità firmato Porsche e nuove gomme, cambiate di recente.

Una vettura che ha passato gran parte della sua vita in California e ha viaggiato per appena 5.558 km. Il suo motore turbo flat-six da 3.3 litri eroga 286 CV con 377 Nm di coppia. Un autentico pezzo da collezione, motivo per cui il suo prezzo di vendita è oggi di 398.900 dollari, quasi 338.000 euro.