Una Porsche 911 Turbo da 1.400 cavalli può battere una F1 e una MotoGp?

La Porsche 911 Turbo è una delle auto di serie più veloci al mondo, e nella versione Turbo S, può percorrere un quarto di miglio (400 metri) in circa 9,9 secondi. Tuttavia, se confrontata con moto da corsa della categoria KTM MotoGP o con una vettura di Formula 1 Red Bull RB8, pare non essere lontanamente all'altezza.

Nel tentativo di trovare una Porsche 911 Turbo che potesse tenere il passo con queste due potenti vetture da corsa, CarWow ha ottenuto una 911 Turbo elaborata ES Motor. Il motore di questa auto è stato completamente riprogettato e ha ricevuto numerosi componenti nuovi, tra cui turbocompressori aftermarket, nonché un aumento della cilindrata da 3,8 a 4,2 litri. Questa Porsche 911 Turbo è in grado di erogare una potenza di 1.400 CV (qua invece vi proponiamo gli ultimi scatti della nuova Porsche 911 Cabrio).

Nella prima gara tra la Porsche, la vettura di Formula 1 e la moto da corsa MotoGP, il risultato è stato in linea con le aspettative. La Porsche 911 è riuscita inizialmente a mantenere il passo della vettura di Formula 1. Tuttavia, man mano che la velocità aumentava, la vettura di Formula 1 ha iniziato a prendere il sopravvento. Il pilota della MotoGP, Dani Pedrosa, ha poi superato agilmente entrambe le vetture tagliando il traguardo per primo.

Successivamente, si è svolta una seconda gara tra la Porsche e la vettura di Formula 1. La 911 è rimasta in vantaggio nelle primissime battute di avvio per poi cedere il passo alla vettura da Formula 1 che è riuscita a vincere, anche se con un margine ristretto. Dall'analisi dei tempi, emerge che la MotoGP ha percorso il quarto di miglio in 8,6 secondi, la vettura di Formula 1 ha registrato un tempo di 9,3 secondi, mentre il miglior tempo ottenuto dalla Porsche è stato di 9,6 secondi.

