Una Porsche 911 in fibra di carbonio: si può fare ma il body kit costa come una Cayman GT4

Avere in garage un’auto sportiva è già un privilegio, ma sappiamo che l’uomo è eternamente insoddisfatto, e anche una normale Porsche 911 potrebbe non bastare al suo proprietario. Molti si affacciano quindi sullo straripante mondo dell’aftermarket, e in questo senso il tuner russo TopCar Design ha un body kit in grado trasformare la tedesca.

Il kit in questione trasforma una Porsche 911 in una coupé in fibra di carbonio. Guardando le sue linee, ovunque posiate gli occhi vedrete sempre e solo la pregiata fibra nera. Il body kit comprende 84 elementi a sé stanti, che a loro volta si compongono di quattro parti principali: una esterna e una interna, che a loro volta racchiudono tra loro due elementi strutturali necessari per mantenere lo stesso livello di rigidità, nonostante il peso decisamente inferiore rispetto ad una Porsche 911 Turbo standard.

Il kit si chiama Stinger GTR Limited Carbon Edition, e non si limita solamente a mutare i materiali utilizzati per la carrozzeria dell’auto, ma propone anche delle linee inedite assieme ad elementi aerodinamici completamente ridisegnati, tra i quali figura anche l’alettone posteriore. Le curve dell’auto originale si fanno più tese e slanciate, specialmente nella zona della fiancata.

Se quanto descritto non bastasse, il tuner russo mette a disposizione anche un nuovo set di cerchi in lega, da 20 pollici all’anteriore e 21 pollici al posteriore, e lo scarico Akrapovic in titanio per far ruggire ancor più il flat-six Porsche, che rimane intoccato rispetto all’auto originale, mantenendo quindi una potenza di 650 CV e 800 Nm di coppia massima, scaricati sulle quattro ruote motrici attraverso il cambio automatico PDK Porsche a 8 rapporti.

Il prezzo della conversione, limitata al solo body kit in fibra di carbonio, è di 100000 euro, e se il cliente decidesse di aggiungere cerchi (8000 euro), scarico (5000 euro) e una tinta per la carrozzeria personalizzata (25000 euro), il prezzo lievita fino a quota 138000 euro.

Con una cifra del genere si può mettere in garage anche una Porsche Cayman GT4, tanto per rimanere nella gamma di Zuffenhausen, e a questo punto la domanda sorge spontanea. Trasformare la 911 in un mezzo molto speciale, o fare posto in garage per la sorellina Cayman?